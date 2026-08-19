Israel construirá instalaciones para ejecutar a palestinos condenados por terrorismo

Tel Aviv, Israel.- El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, anunció que comenzará la construcción de una “unidad especializada” para llevar a cabo ejecuciones en la horca de condenados a muerte por terrorismo asegurando que se harán en un acto público “como en Estados Unidos”.

Ben Gvir aseguró que, así como ha cumplido otras promesas en Israel, la construcción de la “instalación de ahorcamiento” ha comenzado a desarrollarse para acabar con los palestinos, a quienes menciona como “terroristas”.

En un comunicado citado por ‘The Jerusalem Post’, el funcionario señaló que las instalaciones, ubicadas en el centro del país, incluirán palcos para que las familias de las víctimas puedan presenciar las ejecuciones, “como es costumbre en muchos países”. «Nuestros terroristas solo merecen una cosa: la muerte en la horca”, sentenció Ben Gvir.

Si bien Ben Gvir explicó que algunos terroristas serán ultimados en la guerra, apuntó que los que sobrevivan serán llevados a estas instalaciones en donde serán ejecutados públicamente.

Además de decir que habrá cámaras durante la ejecución, el ministro adelantó que las víctimas del terrorista podrán presenciar su muerte, citando que estas prácticas se hacen en varios países como en Estados Unidos.

Gvir aseguró que, con estas acciones contra los terroristas, Israel está “haciendo historia”.

En marzo, el Parlamento israelí aprobó una ley que establece la pena de muerte en la horca como castigo predeterminado para los residentes de Cisjordania condenados en tribunales militares por actos terroristas letales.

Se trata de una norma que se aplica exclusivamente a los palestinos. Los ciudadanos israelíes no están sujetos a esa ley, ya que son juzgados en tribunales civiles, mientras que los palestinos lo son en tribunales militares. Además, la ley prevé la reclusión de los condenados en centros aislados, sin acceso a visitas.

La enmienda fue impulsada por el partido de extrema derecha Otzma Yehudit, de Ben Gvir, con el apoyo del Likud de Benjamín Netanyahu. (El Heraldo de Saltillo)

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