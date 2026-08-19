Ministros tienen buen salario, que tengan humildad.- Sheinbaum

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum reprochó a los ministros de la Suprema Corte el regreso del seguro de gastos médicos mayores financiado con recursos públicos y les pidió sacudirse los privilegios y “espíritus del pasado” que, dijo, persisten en el edificio del máximo tribunal.

La mandataria cuestionó que la Corte proyecte destinar 146 millones de pesos al restablecimiento de esa prestación para Ministros y mandos superiores, mientras los servidores públicos cuentan con servicios del ISSSTE y perciben salarios suficientes para pagar una póliza privada.

“Algo pasa cuando entran ahí a ese edificio, se transforman, ha de estar embrujado, los espíritus del pasado. No está bien eso, es mi opinión, no a los privilegios”, soltó.

“Hay que comportarse con humildad, tienen un buen salario, tienen el salario de la presidenta, entonces, y con eso les podría alcanzar para un seguro de gastos médicos mayores, si así lo desean, pero no, el dinero es del pueblo”, agregó.

La presidenta sostuvo que, si los ministros quieren un seguro privado, deben cubrirlo con sus propios ingresos y no con recursos del erario.

“Si ellos quieren pagar un seguro de gastos médicos mayores con su salario, pues adelante, ellos tienen toda la libertad de destinar sus ingresos a lo que ellos decidan, pero no está bien que el recurso público se utilice para el seguro de gastos médicos mayores”, cuestionó.

“Se pueden atender en el ISSSTE, en el IMSS-Bienestar, y si no, pues paga tu propio seguro de gastos médicos. Así debe ser, no se debe regresar a los privilegios”.

Sheinbaum llamó a los integrantes del Poder Judicial a acercarse a las condiciones de vida de la mayoría de la población y evocó la figura de Benito Juárez para demandar austeridad.

“Hay que sacudirse un poco el ambiente que se quedó ahí en las paredes, no sé, y recordar a Juárez, la austeridad republicana. Hay que estar cerca de la gente para darse cuenta de lo que vive la mayoría de mexicanas y mexicanos”, señaló.

En una sesión privada, la Suprema Corte aprobó solicitar 6 mil 104 millones de pesos para 2027, un aumento nominal de 17.2 por ciento frente a los 5 mil 208 millones autorizados para este año.

El proyecto contempla restituir el seguro de gastos médicos mayores para más de 300 funcionarios de mando, que había sido eliminado, así como recursos para el mantenimiento de inmuebles históricos.

La Ministra Lenia Batres objetó el incremento y el regreso de la prestación.

En un oficio dirigido al Órgano de Administración Judicial, advirtió que el ajuste restituiría los recursos que el Congreso recortó para 2026 y dejaría sin efecto los esfuerzos de austeridad.

Durante la discusión presupuestal también se planteó que la Corte reciba ahorros por hasta mil 800 millones de pesos previstos en el Tribunal de Disciplina Judicial, ante un déficit de 128 millones de pesos en servicios personales. (AGENCIA REFORMA)