SIMAS Torreón termina trabajos de reparación e incorpora el Pozo 63 a la red de agua potable en la Colonia Campo Nuevo

El pozo aporta 15 litros por segundo y mejora el suministro en la colonia Campo Nuevo y un sector de la colonia Latinoamericano.

Torreón, Coahuila.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón concluyó los trabajos de reparación del Pozo 63, ubicado en la colonia Campo Nuevo, por lo que quedó incorporado a la red de agua potable con un gasto de 15 litros por segundo.

Las labores incluyeron la reparación de los tazones de la bomba y un estudio estructural de alta definición mediante video, que permitió confirmar que el pozo no presentaba daños en el ademe.

Estas acciones se realizan bajo la instrucción del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, en coordinación con el gerente general de SIMAS Torreón, Xavier Alain Herrera Arroyo, como parte de la estrategia para impulsar soluciones reales al problema de suministro de agua potable en la ciudad. (El Heraldo de Saltillo)