Merck y Moderna avanzan con vacuna personalizada contra el cáncer de piel

Nueva York, Estados Unidos.- Las farmacéuticas Merck y Moderna informaron este miércoles 19 de agosto resultados positivos de su vacuna experimental contra el cáncer de piel basada en ARN mensajero.

Combinada con Keytruda (la inmunoterapia de Merck), la vacuna cumplió el objetivo principal y un objetivo secundario relevante en un estudio de Fase 3 en melanoma de alto riesgo ya operado. Se trata del primer ensayo de Fase 3 con resultado positivo tanto para una terapia de neoantígenos hecha a la medida de cada paciente como para cualquier tratamiento oncológico basado en ARN mensajero (ARNm).

El estudio, denominado ‘INTerpath-001’, reclutó a mil 137 personas con melanoma cutáneo en estadios IIB a IV que habían sido extirpados por completo. Un grupo recibió la vacuna, llamada ‘intismeran autogene’, junto a Keytruda. Según las compañías, la combinación logró mejoras estadísticamente significativas y clínicamente relevantes en la supervivencia libre de recurrencia, que era el objetivo principal, y también en la supervivencia libre de metástasis a distancia, un objetivo secundario clave, frente a Keytruda en monoterapia. El seguimiento continúa para evaluar la supervivencia global.

Intismeran se fabrica a partir de una muestra del tumor de cada paciente. A partir de ella se identifica el perfil mutacional único de su cáncer y se produce un ARNm sintético que codifica hasta 34 neoantígenos específicos de esa persona. El objetivo es entrenar al sistema inmune para que detecte y ataque esas señales tumorales, en sinergia con Keytruda, que ya es parte del estándar de tratamiento en melanoma resecado.

La investigadora principal del estudio, la profesora Georgina Long, directora médica del Melanoma Institute Australia, señaló en un comunicado: “Este es el primer estudio de Fase 3 que muestra que Intismeran, un tratamiento diseñado a partir de la huella mutacional única del propio tumor del paciente, administrado junto con pembrolizumab, puede reducir el riesgo de recurrencia o muerte en melanoma en estadio IIB-IV completamente resecado en comparación con la inmunoterapia Keytruda”.

De acuerdo con las empresas, no se detectaron nuevas alertas de seguridad y el perfil observado coincide con estudios previos de la combinación. Estos hallazgos se apoyan en el seguimiento a cinco años de un ensayo de Fase 2b presentado en la Reunión Anual de ASCO de 2026, donde la combinación redujo 49 por ciento el riesgo de recurrencia o muerte frente a Keytruda.

Merck y Moderna indicaron que presentarán los datos completos en un próximo congreso médico internacional y que iniciarán conversaciones con autoridades regulatorias para posibles solicitudes de aprobación. Intismeran además se está evaluando en otros nueve estudios de Fase 2 y Fase 3 en cáncer de pulmón, cáncer de vejiga y carcinoma de células renales, entre otros.

Tras el anuncio, las acciones de Moderna avanzaron más de 10 por ciento en el premercado del 19 de agosto, mientras que las de Merck subieron más de 1 por ciento.

El melanoma, aunque representa solo una pequeña parte de los casos de cáncer de piel, causa la mayoría de las muertes por esta enfermedad. Las compañías estiman que en 2026 habrá 112 mil nuevos diagnósticos y más de 8 mil 500 fallecimientos por melanoma en Estados Unidos, con la mayoría de las recaídas concentradas poco después del tratamiento inicial. (El Heraldo de Saltillo)

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