Transforma el conocimiento en innovación y forma parte del Doctorado en Ciencias en Biotecnología de la UA de C

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias Químicas, convoca a profesionales e investigadores a participar en el proceso de admisión para el programa de Doctorado en Ciencias en Biotecnología, correspondiente al periodo enero de 2027.

Este programa académico de posgrado está diseñado para impulsar la investigación científica, la innovación tecnológica y el desarrollo de alto nivel en el área de la biotecnología.

El proceso de registro y recepción de solicitudes permanecerá abierto a partir de la fecha y hasta el 1 de noviembre de 2026, los aspirantes deberán realizar su preregistro en línea a través del portal oficial http://www.uadec.mx/dip/admisiones/ y completar el envío de sus documentos en el formulario habilitado https://forms.gle/pY5bHjdYsbRMAJP99.

Las fechas importantes del proceso de selección son: Examen de conocimientos generales, programado para el 5 de noviembre; la evaluación del Examen psicométrico, el 13 de noviembre; y la fase de Entrevistas con el comité académico (con presentación del proyecto de grado anterior), que se llevará a cabo los días 24 y 25 de noviembre, la notificación de resultados de aceptación se dará a conocer el 7 de diciembre, para dar inicio a las clases en enero de 2027.

Los requisitos que deben cubrir los interesados son: contar con título de maestría, promedio mínimo de 8.0 o equivalente, carta de exposición de motivos, dos cartas de recomendación académica, curriculum vitae, constancia TOEFL (mínimo 450 puntos), constancia del EXANII, resultado del examen psicométrico y la aprobación de las distintas evaluaciones y entrevistas de admisión.

Para más información dirigirse al Posgrado en Biotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas, ubicado en Bulevar Venustiano Carranza S/N en la colonia República, en Saltillo, Coahuila, escribir al correo del Dr. Jesús Alejandro Claudio Rizo jclaudio@uadec.edu.mx y de Daniel Morales Arguindegui danielmorales@uadec.edu.mx, o bien llamar al teléfono 844 114 15 82 Ext. 1005. (El Heraldo de Saltillo)