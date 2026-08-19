Raúl Onofre pide fortalecer apoyo a pequeños y medianos productores de zonas áridas de Coahuila

En sesión de la Diputación Permanente y mediante punto de acuerdo, el diputado Raúl Onofre Contreras exhortó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal, a fortalecer acciones y mecanismos de atención dirigidos a pequeños y medianos productores de zonas áridas y semiáridas de Coahuila, mediante proyectos y programas que atiendan condiciones y necesidades regionales.

Lo anterior, con el fin de fortalecer la productividad y rentabilidad del sector, así como contribuir al aprovechamiento sostenible de las tierras y favorecer la permanencia de las familias en comunidades rurales. De acuerdo con el Censo Agropecuario 2022, quienes desarrollan actividades agropecuarias enfrentan factores cada vez más complejos para mantener sus unidades de producción: variabilidad climática, escasez de agua, plagas, incremento en los costos de insumos, dificultades para acceder a financiamiento, condiciones cambiantes de los mercados y carencia de mano de obra.

Esto adquiere una dimensión particular en zonas áridas y semiáridas, donde las características climáticas y la limitada disponibilidad de agua condicionan de manera directa las actividades productivas. En estos territorios, las políticas de apoyo al campo requieren considerar particularidades regionales y necesidades específicas de quienes dependen de actividades agrícolas, ganaderas y forestales para generar sus ingresos, advirtió el diputado.

“No son las mismas necesidades las que enfrenta un territorio desértico como Coahuila, que las presentes en regiones con mayor disponibilidad hídrica. Por ello, no se trata únicamente de aplicar de manera uniforme los apoyos, sino de asegurar que las políticas públicas dirigidas al campo consideren las condiciones productivas, climáticas y territoriales de cada región”, expresó el diputado Raúl Onofre Contreras. (El Heraldo de Saltillo)