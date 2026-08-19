Invitan jóvenes a impulsar un Saltillo Limpio, con campaña «Tómala Cochino»

Llevan a cabo crucero de concientización en el Centro Histórico de la ciudad

Con la participación activa de jóvenes saltillenses, se llevó a cabo un crucero de concientización con el objetivo de invitar a la población a mantener un Saltillo Limpio y depositar la basura en su lugar.

El crucero, organizado por el Instituto Municipal de la Juventud, se realizó en el cruce de las calles Victoria y Obregón, en el Centro Histórico, donde las y los jóvenes llevaron el mensaje a automovilistas y personas que caminaban por el lugar.

Esta actividad forma parte de la campaña “Tómala Cochino”, que puso en marcha el Gobierno Municipal de Saltillo con el propósito de fortalecer la participación ciudadana y combatir la práctica de tirar basura en la vía pública.

Las y los jóvenes difundieron el mensaje a través de cartelones con leyendas como “¡Saltillo Limpio!”, “Deposita la basura en su lugar”, “Tómala Cochino” y “Si tiras basura te vamos a multar”.

Asimismo, se difundió entre la población el teléfono 844-414-11-14, donde la ciudadanía puede reportar a las personas que sean sorprendidas arrojando basura en calles, avenidas, lotes baldíos, arroyos o cualquier espacio público.

En este sentido, se pueden aplicar las sanciones previstas en el reglamento, las cuales pueden llegar hasta los 55 mil pesos.

Con ello se busca generar conciencia sobre la importancia de mantener la ciudad limpia, ordenada y con mejores espacios para todas y todos.

Además, se recordó la importancia de no tirar basura en la vía pública, ya que, además de deteriorar la imagen urbana, puede obstruir la infraestructura pluvial, incrementar el riesgo de encharcamientos durante la temporada de lluvias y provocar afectaciones al medio ambiente y a la salud pública. (El Heraldo de Saltillo)