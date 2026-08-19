HABLEMOS DERECHO

El trabajo de autotransporte: una relación laboral con reglas especiales

El autotransporte es una actividad indispensable para la economía. Todos los días, miles de personas conducen autobuses, camiones de carga, tractocamiones y vehículos especializados para trasladar mercancías y pasajeros.

Detrás de cada recorrido existe un tema que merece mayor atención: la jornada laboral y el derecho efectivo al descanso. En el autotransporte, estos aspectos suelen tener características distintas a las de un empleo convencional.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) reconoce esta particularidad y dedica un capítulo específico al trabajo de autotransportes, en los artículos 256 al 264. Estas disposiciones parten de una idea central: conducir un vehículo destinado al transporte de pasajeros o mercancías implica condiciones especiales de trabajo, responsabilidad y seguridad.

Por eso, la jornada debe analizarse considerando todo el tiempo durante el cual la persona trabajadora está a disposición del patrón, incluso cuando no está conduciendo.

Esto puede incluir periodos de espera, carga y descarga, inspección del vehículo, entrega de documentos, atención de instrucciones y permanencia en patios, terminales o puntos de revisión.

En otras palabras, una persona conductora puede dejar de manejar, pero continuar vinculada a la operación mientras espera instrucciones, la liberación de una carga o la asignación de un nuevo viaje.

En complemento con la LFT, la NOM-087-SCT-2-2017 regula los tiempos de conducción y las pausas de los operadores del autotransporte federal en México. Su objetivo principal es prevenir accidentes viales causados por el cansancio al volante, por lo que resulta especialmente relevante al analizar el derecho efectivo al descanso.

Esta norma aplica a conductores de carga, pasajeros y servicio privado que transitan por carreteras federales.

Además de regular la jornada, la LFT también establece reglas sobre la forma en que puede determinarse el salario en el autotransporte. Conforme al artículo 257, el pago puede pactarse por día, viaje, entrega, boletos vendidos, circuito o kilómetros recorridos.

El salario puede fijarse mediante una cantidad determinada, una prima sobre ingresos o una combinación de ambas modalidades. Si se pacta por viaje y éste se prolonga por una causa no imputable al trabajador, debe existir un aumento proporcional.

La legislación también establece obligaciones especiales para las personas trabajadoras del autotransporte. Entre las principales se encuentran:

Tratar al pasaje con cortesía.

Manejar la carga con precaución.

Someterse a los exámenes médicos correspondientes.

Cuidar el funcionamiento del vehículo e informar sobre desperfectos.

Observar los reglamentos de tránsito y las indicaciones técnicas.

El empleador, por su parte, debe garantizar condiciones que permitan una operación segura. Sus obligaciones incluyen:

Realizar las reparaciones necesarias para el buen funcionamiento del vehículo.

Proteger la seguridad de trabajadores, usuarios y público en general.

Proporcionar herramientas y refacciones indispensables para reparaciones de emergencia.

Cumplir las disposiciones de tránsito relacionadas con las condiciones de funcionamiento y seguridad de las unidades.

En conclusión, el trabajo de autotransporte muestra cómo el derecho laboral debe adaptarse a las características particulares de una actividad económica que exige productividad, seguridad y responsabilidad.

El verdadero cumplimiento de la ley no consiste únicamente en tener contratos, bitácoras o formatos firmados. Consiste en garantizar jornadas razonables, pausas reales y condiciones que permitan conducir sin poner en peligro la vida de la persona trabajadora ni la de los demás.

El transporte mueve a México; el cumplimiento de la legislación laboral debe asegurar que quienes lo hacen posible también lleguen seguros a su destino.