Casi 40% de los mexicanos dice que nunca votaría por Morena

Encuesta nacional coloca al partido gobernante con el mayor nivel de rechazo rumbo a 2030; PRI aparece en segundo lugar con 23.7% y PAN con 15.3%

Ciudad de México.- A poco menos de cuatro años de la elección presidencial de 2030 y a menos de un año de la renovación de la Cámara de Diputados, Morena enfrenta un importante nivel de rechazo entre el electorado mexicano, ya que 39.3 por ciento de los ciudadanos asegura que nunca votaría por ese partido para elegir al próximo presidente de México, de acuerdo con una encuesta publicada por LaEncuesta.mx.

El estudio, dado a conocer el 24 de agosto de 2026, planteó a los participantes la pregunta: “Si hoy fueran las elecciones para elegir presidente de la República, ¿por cuál partido o alianza nunca votaría?”

Morena encabeza ampliamente las respuestas con 39.3 por ciento, lo que significa que prácticamente cuatro de cada diez entrevistados descartan de antemano respaldar al partido que actualmente ocupa la Presidencia de la República.

El segundo partido con mayor rechazo es el PRI, con 23.7 por ciento, aunque se encuentra 15.6 puntos porcentuales por debajo de Morena.

En tercer lugar aparece el PAN, partido por el que 15.3 por ciento de los encuestados afirma que nunca votaría en una elección presidencial.

Los niveles de rechazo disminuyen considerablemente entre el resto de las fuerzas políticas. El Partido Verde Ecologista de México registra 7.1 por ciento; el Partido del Trabajo, 5.8 por ciento, y Movimiento Ciudadano, 4.9 por ciento.

Otro 3.9 por ciento respondió que no sabe por cuál partido nunca votaría.

Los resultados representan un indicador diferente a la intención de voto, ya que la encuesta no mide directamente qué partido ganaría actualmente una elección presidencial, sino el denominado “voto negativo” o nivel de rechazo, es decir, aquellos ciudadanos que descartan votar por determinada fuerza política.

En ese indicador, Morena presenta un porcentaje considerablemente mayor que sus principales adversarios políticos, pese a ser actualmente la fuerza gobernante a nivel federal.

De acuerdo con la ficha metodológica difundida junto con los resultados, el estudio fue elaborado a partir de 5 mil encuestas telefónicas a nivel nacional, realizadas entre el 21 y el 23 de agosto de 2026, con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error de ±3.5 por ciento.

La próxima elección presidencial mexicana está prevista para 2030, cuando se elegirá a quien sucederá a Claudia Sheinbaum en la Presidencia de la República, pero en 2027 habrá una elección intermedia en la cual se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas. (El Heraldo de Saltillo)