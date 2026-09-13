Lluvias fuertes y rachas de viento se prevén este domingo en Coahuila

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que durante este domingo se prevé cielo parcialmente nublado a nublado en Coahuila, con chubascos y lluvias puntuales fuertes, principalmente en la Región Sureste.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos y reducción de la visibilidad.

Durante la tarde se espera ambiente caluroso, con persistencia de la onda de calor en las regiones Centro y Sur del Estado. Asimismo, se prevé viento de dirección variable de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, que podrían ocasionar la caída de árboles, postes y otras estructuras susceptibles de resultar afectadas.

Ante estas condiciones meteorológicas, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a la población a tomar las siguientes medidas preventivas:

* Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

* Resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas y descargas eléctricas.

* Alejarse de árboles, postes, cables y otras estructuras que pudieran resultar afectadas por las rachas de viento.

* Extremar precauciones al conducir debido a la reducción de visibilidad, el pavimento mojado y los posibles encharcamientos.

* Evitar permanecer cerca de cauces de ríos y arroyos durante las lluvias.

* Mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol ante las altas temperaturas.

* No arrojar basura en la vía pública, a fin de evitar obstrucciones en el sistema de drenaje.

* Mantenerse atento a los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil Estatal y las autoridades municipales.

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y, en coordinación con las autoridades municipales, informará oportunamente cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911. (El Heraldo de Saltillo)