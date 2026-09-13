Arranca el Festival de la Manzana en su edición número 27 en San Antonio de las Alazanas

Arteaga.- San Antonio de las Alazanas abrió este sábado las puertas del Festival de la Manzana, una celebración que durante cinco días reunirá a visitantes en torno a la producción manzanera, la gastronomía, las artesanías y la música.

La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, encabezó el corte de listón acompañada por Chema Morales Padilla, Administrador Fiscal General del Estado de Coahuila, en representación del gobernador, Ing. Manolo Jiménez Salinas; así como por representantes de productores manzaneros y fruticultores, organizadores de la Tracto Rodada, integrantes del Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos y Mónica Ileana Silva Dávila, Directora de Turismo Sustentable de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, en representación de la dependencia estatal.

Las actividades iniciaron con la Tracto Rodada, que partió de la carretera 112, atravesó el arco de bienvenida y concluyó en la plaza principal. Durante el trayecto, los tractores llevaron manzanas que fueron entregadas a los visitantes, quienes previamente recibieron bolsas con el logotipo del Festival por parte de la Administración Municipal, para llevar consigo este producto originario de San Antonio de las Alazanas.

Al llegar a la plaza, los tractores permanecieron en exhibición para que las familias pudieran conocerlos y tomarse fotografías con ellos.

En torno a la plaza y desde el arco de bienvenida se concentró la actividad comercial, con pabellones de productores y artesanos locales, oferta gastronómica, mesas tipo picnic y espacios para fotografías. Como parte de la inauguración se realizó el tradicional corte del pay gigante de manzana, que fue compartido con los asistentes.

La celebración continuó por la noche con el Teatro del Pueblo, cuya programación inició a las 20:00 horas y tiene como artista estelar de esta primera jornada a Raúl Hernández Jr., con presentación programada a la medianoche.

Del 12 al 16 de septiembre, se estima una afluencia de entre 60 mil y 70 mil visitantes con una derrama económica de 36 a 40 millones de pesos, con impacto directo en la actividad de productores, comerciantes, artesanos y prestadores de servicios.

La lluvia no detuvo la celebración. Miles de personas llegaron durante la jornada, entre ellas visitantes de distintos municipios de Coahuila y del vecino estado de Nuevo León, incluidos grupos que arribaron en autobuses para disfrutar de esta tradición.

Con 27 ediciones, el Festival de la Manzana se consolida como una de las principales celebraciones de Arteaga y como una plataforma para impulsar la producción local y la vocación turística de San Antonio de las Alazanas. (El Heraldo de Saltillo)