¿Quieres saber más sobre el acompañamiento a pacientes con enfermedad autoinmune? Acude este 16 de octubre a la UVM

El próximo viernes 16 de octubre en instalaciones de la UVM tendrá lugar el Simposio Multidisciplinario de Enfermedades Autoinmunes, mismo que está dirigido al público en general y en el cual, las y los asistentes podrán conocer más acerca de estos padecimientos y sobre todo, concientizarse sobre la empatía y comprensión que requieren las personas que atraviesan por diversas complicaciones en su salud a causa de estos males.

Al respecto, Anyelina Orantes, quien de manera conjunta organiza esta actividad con la Escuela de Ciencias de la Salud de esa casa de estudios, dijo que este simposio nace con el propósito de dar voz y visibilidad a quienes viven con enfermedades que son invisibles, además de sensibilizar a la sociedad sobre todo lo que existe detrás del diagnóstico de estas enfermedades, y el impacto físico, familiar y emocional que provocan.

Cabe mencionar que Anyelina, quien padece lupus y otros padecimientos que afectan su calidad de vida, es alumna del tercer año de Medicina, por lo que ha decidido sumar sus conocimientos y la experiencia de vida que le ha dejado el enfrentarse a esos padecimientos para trabajar fuertemente en estos temas y desarrollar actividades que contribuyan al beneficio de estos pacientes en diferentes ámbitos.

“Este simposio está enfocado hacia el público en general, no tiene costo y se hace con la intención de que se pueda dar un poco más de luz sobre este tipo de patologías que no son visibles, a darle visibilidad a todos los pacientes que tienen ese proceso de tener que despedirse de su antiguo yo, y adaptarse a la mejor a una versión que no les gusta, porque ahora enfrentan muchas limitaciones a causa de estas enfermedades autoinmunes”, señaló.

“Estará presente el médico reumatólogo Francisco Israel Guerrero, quien hablará sobre la importancia del diagnóstico a tiempo, la importancia de llevar las consultas y el tratamiento adecuado, vendrá una especialista de Cuba que también es paciente con lupus y también hablará sobre cómo a ella le ha afectado esta patología y la manera en que ésta última interfiere con la parte emocional, además de participar también otros especialistas en las áreas de psiquiatría y fisioterapia”, agregó la organizadora.

Los pacientes con enfermedad autoinmune, además de enfrentar diariamente las manifestaciones físicas de la enfermedad, deben lidiar también con sus superiores y compañeros de trabajo, así como también con los médicos, e incluso con sus propios familiares, debido a la incomprensión y desconocimiento que se tiene sobre los efectos y el proceso degenerativo que causan esas patologías.

Las actividades de este simposio son totalmente gratuitas y se desarrollarán de 8:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde en el auditorio de la UVM, que se localiza en la calle Tezcatlipoca número 2301 del fraccionamiento El Portal, al norte de Saltillo. (ÁNGEL AGUILAR)