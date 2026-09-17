A LA BÁSCULA

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Modelo Coahuila

Durante cerca de un lustro, Torreón y Coahuila vivieron momentos de terrible inseguridad. El municipio lagunero por al menos en tres ocasiones consecutivas, le arrebató en su momento a Acapulco, el nada honroso primer lugar del municipio más violento del país. La entidad, tuvo episodios y capítulos verdaderamente dolorosos, como la masacre de Allende y aquella fuga del Cereso de Piedras Negras y todo lo que se descubrió tras la que es considerada la evasión de reos más numerosa en la historia del país.

A pesar de los momentos tan adversos, Coahuila y Torreón, La Laguna completa, se sobrepusieron a aquellos aciagos momentos, hasta llegar al punto en que hoy nos encontramos, con un Coahuila ubicado en el primer lugar nacional de percepción de seguridad por parte de sus habitantes, y Torreón, dentro del top ten de los municipios más seguros del país.

Pero ninguno de los dos casos fue obra de la casualidad, sino que hay un trabajo intenso que arrojó estos resultados tan positivos. Durante su primera gestión como alcalde de Torreón, le tocó vivir a Miguel Ángel Riquelme la pacificación local, apoyado además por ciudadanos valientes que venciendo los miedos del momento fueron vitales para iniciar la reconquista de los espacios públicos y el reinicio de la vida nocturna para nuestros jóvenes.

Coahuila fue paulatinamente también logrando la pacificación de las diferentes regiones del estado. No fue una tarea fácil ni sencilla porque se tuvo que limpiar a las corporaciones que estaban ‘infectadas’, equipar con unidades especiales, armamento, chalecos, equipos y cámaras con la más alta tecnología, y capacitar a los uniformados que le hicieron frente, pero con los dientes bien apretados, a los grupos delincuenciales que nunca han dejado de hacer el intento por reingresar al estado. Mantener a la entidad blindada, ha costado la vida de muchos policías, pero al final, se ha logrado el objetivo final de mantener seguro al estado y a los coahuilenses.

Hace un par de días, escuché al gobernador Manolo Jiménez en una entrevista radiofónica con Azucena Uresti hablando del logro de Coahuila de ser el estado con la más alta calificación en materia de seguridad reconocido por sus ciudadanos, y dijo algo que me sorprendió gratamente.

Manolo dijo que además de la coordinación y el trabajo basado en la confianza entre los tres niveles de gobierno, una de las claves es la continuidad que se ha dado al Modelo Coahuila. Dijo que se llevaban tres sexenios consecutivos manteniendo el mismo objetivo y colocando a la seguridad a la cabeza de las prioridades en el Estado.

El gobernador de Coahuila sin decir los nombres, reconoció que el trabajo para alcanzar esta meta, inició en la administración de Rubén Moreira, lo continuó Miguel Ángel Riquelme, y en su propia administración se le dio un seguimiento y continuidad al trabajo, para mantener a Coahuila blindado y hoy ya con el reconocimiento nacional de ser el estado con la más alta calificación de sus ciudadanos, más de siete de cada 10 coahuilenses, se sienten seguros en la ciudad donde viven.

En la política es muy poco común que se reconozcan logros de los antecesores, pero esta posición de Manolo, me parece que lo engrandece más al reconocer a quienes le antecedieron en el puesto. Solo ratificó su integridad y fortaleza, mostrada con la designación de Miguel Riquelme como alcalde interino de Torreón. Y eso, le hace crecer como gobernante, pero más como persona.

Y en eso de los reconocimientos, también el 15 de septiembre en la sesión de cabildo en la que el ayuntamiento de Torreón, en el marco del 119 Aniversario de la Ciudad, entregó reconocimientos a sus Ciudadanos Distinguidos, el alcalde Miguel Riquelme agradeció la presencia de los ex alcaldes, y reconoció que el trabajo realizado por cada uno de ellos al frente del municipio había sido fundamental para que Torreón se situara hoy como la gran ciudad que es, de su grandeza y de estar igualmente colocada entre las ciudades más seguras del país, para invertir y para vivir.

Lo único que no logro asimilar, es el hecho de que el Modelo Coahuila y el esquema de Mando Único establecido en Torreón, en La Laguna, y elogiado por tres presidentes consecutivos, no sea replicado en ninguna otra región o estado como lo prometió el presidente de cuyo nombre no quiero acordarme.

Si estos esquemas han sido tan exitosos para pacificar una región y un estado que por algunos años estuvieron sometidos por la violencia criminal, ¿por qué no los han replicado en Sinaloa, en Michoacán, en Tamaulipas, en Guerrero o Zacatecas? por mencionar solo algunos de los estados que más tiempo han vivido bajo el yugo de la violencia de la delincuencia organizada.

Por lo menos en Sinaloa, que ya cumplió dos años de una guerra intestina, y a donde ya casi han enviado a toda la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina, sin lograr pacificar el estado ¿Qué de bueno se hizo en Torreón, en La Laguna, en Coahuila que no lo puedan replicar en esas entidades?

Es pregunta, digo, uno que es metiche y preguntón.

laotraplana@gmail.com

X= @JulianParraIba