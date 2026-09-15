TROPEZÓN DE SAMUEL

Súmele un tropiezo más a la larga lista de resbalones del gobernador de Nuevo León, SAMUEL GARCÍA. Para beneplácito de muchos aquí en Coahuila, el emecista tuvo que recular en su ridícula intentona de imponer la obligación de que los vehículos foráneos que circulen por la entidad que tan mal gobierna, tuvieran que portar un “Pase Turístico”. Samuel de plano no da una, pero al menos en ésta ocasión, su descomunal desacierto terminó por convertirse en una buena noticia para los coahuilense.

¿MUJER AL SADER?

En la Región Carbonífera todos los días aparecen publicaciones afirmando que CHUMA MONTEMAYOR va a ser el próximo año el candidato del PRI a la alcaldía de Sabinas, o en su defecto candidato del tricolor a una diputación federal. Cualquiera de las dos las ganaría de calle el secretario de Desarrollo Rural, quien, de ser cierto el trascendido, podría cerrar con broche de oro su gestión si consigue que Estados Unidos reabra por fin la frontera a las exportaciones de ganado de Coahuila.

Es un trascendido, por supuesto. Pero suponiendo que fuera cierto, ¿a quién podría nombrar MANOLO JIMÉNEZ para hacerse cargo de Desarrollo Rural? Por su naturaleza, esta secretaría siempre ha sido encabezada por hombres, pero en una de esas no sería tan mala idea el nombrar ahora a una mujer. Después de todo, es falso que las actividades del campo sean un asunto exclusivo de los varones. Hay muchas mujeres que le entienden al sector agropecuario, y que además lo hacen muy bien. Además, eso consolidaría a Manolo cómo “el gobernador de las mujeres”.

CAPTACIÓN PLUVIAL

En cada sesión del Congreso del Estado se presentan puntos de acuerdo e iniciativas de relumbrón, que al día siguiente —o incluso el mismo día— son relegadas al cajón de los asuntos sin importancia. Pero hay otras que vale la pena tomar en cuenta. Por ejemplo, la iniciativa que este martes presentó el diputado panista GERARDO AGUADO, para que todos los nuevos desarrollos habitacionales y comerciales de Coahuila incorporen sistemas de captación de agua de lluvia. Aguado reconoce que la medida no va a solucionar todos los problemas que tenemos por falta de agua, pero si ayudaría bastante. Se trata de aprovechar el agua que de otro modo termina en el drenaje o en los arroyos.

LA ALCALDÍA DE TORREÓN

Gerardo Aguado es de los pocos activos rescatables que le quedan al panismo en Coahuila. En su futuro, se vislumbra la candidatura del PAN a la alcaldía de Torreón, que aunque con muy escasas posibilidades de triunfo, le da por lo menos la posibilidad de aspirar a una regiduría.

Le tocaría enfrentar al priista MIGUEL RIQUELME, una aduana que se antoja muy difícil de superar. Y posiblemente también al morenista SHAMIR FERNÁNDEZ, en lo que se anticipa cómo un duelo muy interesante, porque no hay que olvidar que, por un capricho, Shamir traicionó a Riquelme cuando éste era gobernador. Seguramente nada le gustaría más al actual alcalde que enfrentar —y derrotar— al expupilo que con tan mala leche lo traicionó.

MARÍA BÁRBARA A LA BOLETA

Ya la habían destapado en una columna aquí en Saltillo, y parece que el que la escribe no anda nada equivocado. Ha sido tan frecuente la presencia de MARIA BÁRBARA CEPEDA en eventos de entrega de obras públicas y programas sociales, cómo los celebrados este martes en Saltillo y Ramos Arizpe, que cada vez resulta más evidente que en el PRI estarían pensando en ella como una de sus cartas para contender el próximo año en la elección de diputados federales. ¿En cuál distrito? Eso estaría por verse. Pero lo cierto es que para esa elección cada partido tendrá que postular el próximo año a cuatro hombres y cuatro mujeres, y en la casilla de “ellas” una figura cómo lo es María Bárbara siempre será digna de ser considerada.

GRAN ALIANZA NACIONAL

No es santo de mi devoción, y seguramente tampoco de millones de mexicanos, pero hay que reconocer que en algo “ALITO” MORENO tiene razón: para poder quitarle a MORENA la mayoría en la Cámara de Diputados, y para poder ganarle una buena parte de las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027, es necesario una gran alianza opositora, porque si el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano insisten en jugarla cada cual por su lado, lo único que van a lograr es que los de la 4t sigan haciendo pedazos al país sin que nadie se los impida. El dirigente priista afirma que con esa alianza la oposición podría ganar las gubernaturas de Nuevo León, Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Tlaxcala, Sinaloa, Sonora, Colima y Michoacán. Habrá que ver si los azules y los naranjas le hacen caso.

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