Fortalece Inspira Coahuila la atención a la salud mental en las aulas y centros de trabajo  

Continúa fortaleciendo el Programa de Capacitación mediante el que se brindan herramientas y conocimientos para atender la salud mental de las y los coahuilenses

Como parte de las estrategias que se implementan desde el Gobierno del Estado para el cumplimiento de los objetivos del Gran Programa de Salud Mental, la oficina Inspira continúa fortaleciendo el Programa de Capacitación mediante el que se brindan herramientas y conocimientos para atender la salud mental de las y los coahuilenses.

En ese sentido, desde Inspira se coordinó el curso-taller “Del Aula al Cuidado: Estrategias comunitarias para la Atención Socioemocional en el contexto educativo”.

En este curso-taller se sensibilizó y capacitó al personal de nivel medio superior y superior para reconocer su papel comunitario en la promoción de la salud mental, al brindarles herramientas básicas de psicoeducación, Primer Apoyo Psicológico e identificación de señales de riesgo, desde un enfoque ético, no patologizante, y acorde a su rol.

Mediante el taller se brindaron herramientas para propiciar mejores espacios para el aprendizaje.

El curso se llevó a cabo en las cinco regiones de la entidad con más de 573 asistentes del nivel medio superior y superior, de instituciones públicas y privadas.

De la misma manera y como parte de este Gran Programa de Capacitación, se realizó en las cinco regiones de Coahuila el curso de primeros auxilios psicológicos y protocolo integral de actuación ante crisis en salud mental.

En este curso se brindaron herramientas a directivos, mandos medios y representantes de las organizaciones y empresas participantes en el Distintivo +Feliz para fortalecer la detección, atención inicial y respuesta ante crisis de salud mental en el entorno laboral, apoyando el cumplimiento de los criterios indispensables.

+Feliz es un distintivo que otorga el Gobierno del Estado de Coahuila en conjunto con Inspira, la Secretaria de Economía y la Secretaria de Salud, a las organizaciones que implementan acciones sistemáticas, medibles y sostenidas para la prevención, cuidado y fortalecimiento de la Salud Mental de sus colaboradores.

Con todo ello, el Gobierno del Estado a través de Inspira, mantiene y fortalece la atención de la salud mental en las comunidades, en los servicios de salud, en las escuelas, en las instituciones de seguridad, en los programas dirigidos a las mujeres y en los centros de trabajo. (El Heraldo de Saltillo)

+FELIZ es un distintivo que otorga el Gobierno del Estado de Coahuila en conjunto con Inspira, la Secretaria de Economía y la Secretaria de Salud