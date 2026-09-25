Frena Saltillo construcciones irregulares en Zapalinamé; suspende 8 obras

Continúa Ayuntamiento operativos para garantizar el crecimiento urbano ordenado

El Gobierno de Saltillo continúa con los operativos de inspección y vigilancia en el área protegida de la Sierra de Zapalinamé, con los que previene y frena el crecimiento urbano irregular, además de preservar las zonas de conservación ecológica.

Personal de la Dirección de Desarrollo Urbano realizó un nuevo operativo de inspección en sectores al sur de Saltillo, donde se detectaron y suspendieron 8 inmuebles irregulares dentro de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica, a la altura de la colonia Lomas Verdes.

La directora de Desarrollo Urbano, Nayeli Castro Gutiérrez, informó que, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, estos operativos se realizan de manera permanente para garantizar un crecimiento urbano ordenado, así como para atender las denuncias realizadas por la propia ciudadanía, de obras y asentamientos que pudieran afectar las áreas protegidas.

Durante este operativo, la directora Nayeli Castro dialogó con habitantes y responsables de las obras, a fin de darles a conocer la situación legal de este lugar en la Sierra de Zapalinamé.

Personal municipal, acompañado por elementos de diversos agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, colocó sellos de suspensión en las ocho construcciones ubicadas en la zona protegida.

Castro Gutiérrez señaló que el Gobierno Municipal reforzará su presencia con labores de inspección y vigilancia para evitar la construcción en áreas de alto valor ambiental de Saltillo.

Asimismo, el Gobierno de Saltillo reiteró que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer estas acciones, por lo que atenderá de manera inmediata los reportes relacionados con construcciones irregulares en la localidad. (El Heraldo de Saltillo)