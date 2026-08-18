Miguel Riquelme revisa en Torreón programas conjuntos con Mejora Coahuila

Torreón, Coah.- A fin de avanzar en la coordinación de acciones y programas conjuntos entre dependencias municipales y el estado, para llevar más beneficios a los torreonenses, este martes el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís se reunió con directores y el equipo de Mejora Coahuila, con quienes revisó la agenda municipal para los próximos meses.

El presidente municipal repasó con los funcionarios los avances y el seguimiento de proyectos prioritarios para Torreón, a partir de las necesidades que se identifican diariamente en colonias y ejidos que atiende su administración y el gobierno del estado a través de recorridos permanentes.

“Estamos priorizando acciones de obra pública, atención de vialidades y trabajo de las cuadrillas de bacheo en los diferentes sectores de la ciudad, atendiendo de manera puntual las necesidades que se presentan en cada comunidad”, externó el edil.

Riquelme Solís destacó el respaldo permanente del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien dijo, con estas reuniones se fortalece el trabajo en equipo para brindar la atención a los habitantes y los proyectos se logran convertir en acciones precisas que dan solución a las necesidades de cada sector.

Algunas de las áreas en las que ya se trabaja de manera conjunta con el estado son Servicios Públicos, Obras Públicas, Desarrollo Social, Salud municipal y Seguridad Pública. (El Heraldo de Saltillo)