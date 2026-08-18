Pide diputada Magaly Hernández campañas de prevención en escuelas para evitar la adicción al juego en niños y jóvenes

Durante la sesión de la diputación permanente del Congreso de Coahuila que tuvo lugar este martes, la diputada local de MORENA, Magaly Hernández Aguirre, presentó un punto de acuerdo con el objetivo de fortalecer la prevención de conductas que puedan afectar el bienestar y desarrollo de niñas, niños y jóvenes de diferentes niveles educativos.

En dicho exhorto, la legisladora solicitó a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Coahuila, así como a la Secretaría de Salud Estatal para que en el ámbito de sus atribuciones, implementen campañas de prevención en planteles educativos sobre la ludopatía, sus riesgos y los efectos de esta conducta en la salud mental y emocional de las niñas, niños y jóvenes.

A través de estas acciones, se busca fortalecer los mecanismos de detección temprana de conductas de juego problemático y la canalización oportuna de estos estudiantes a servicios de orientación, atención psicológica y salud.

Recordó también que aunque en el estado existen restricciones sobre los casinos y salas de sorteos, la presencia de máquinas tragamonedas y el fácil acceso a aplicaciones de apuestas digitales representan opciones que están siempre al alcance de los menores y los jóvenes.

Dijo que a nivel nacional, las cifras muestran que éste no es un problema menor, toda vez que hoy en día el porcentaje de jóvenes de entre 12 y 17 años que participa en juegos de apuestas casi duplica al de la población adulta, además de que hasta un 30 por ciento de los menores que se encuentran en ese mismo rango de edad ha participado alguna vez en juegos de azar por dinero, y miles de adolescentes presentan problemas relacionados con el juego.

De acuerdo con la legisladora, en Saltillo ya se han documentado casos de menores de edad que llegan a apostar miles de pesos en un solo día, mientras que en Monclova jóvenes de hasta 15 años han buscado atención psicológica por problemas de ludopatía y adicción al juego. (ÁNGEL AGUILAR)