Prevé Marimar Treviño que «Ley Lupus» de Coahuila quede aprobada en este mismo año

La diputada local del PRI, Marimar Treviño Garza, dijo estar confiada en que durante los meses que restan de ejercicio a la LXIII Legislatura, se lleve a cabo la aprobación de la denominada “Ley Lupus”, misma que presentó en pasados meses con el objeto de que se garantice el diagnóstico oportuno de esa enfermedad, así como una adecuada atención y el establecimiento de mecanismos de protección laboral y social para los pacientes.

La legisladora dijo que en este momento dicho proyecto se encuentra bajo revisión en comisiones, y en caso de requerir modificaciones estas últimas se llevarán a cabo con toda oportunidad, a fin de que la iniciativa regrese al pleno para ser finalmente votada y aprobada.

Recordó que con ese instrumento se pretende establecer en Coahuila una legislación de avanzada que sirva para visibilizar los casos de este tipo de enfermedades, y fortalecer la atención que se ofrece tanto a pacientes con lupus como también a los que padecen otras enfermedades autoinmunes, además de que se garantice el tratamiento y seguimiento médico especializado y se termine con las prácticas de discriminación de que son objeto estos pacientes.

Dijo también mediante dicha ley se busca el establecimiento de un censo a través del cual se conozca con exactitud el número de personas con lupus y otras enfermedades autoinmunes que existen en Coahuila.

“El proyecto está en proceso de revisión y en ese sentido hay que recordar que hemos estado trabajando muy de la mano con las organizaciones de apoyo, especialmente con AMMA, que ayuda a pacientes con lupus y enfermedad reumática, las que conocemos como enfermedades raras, que son de muy difícil diagnóstico y tratamiento, ya está en proceso el proyecto, está en revisión y hemos estado metiendo también constantemente puntos de acuerdo relacionados a este tema de Ley Lupus”, dijo la diputada priísta.

“La ley está en el proceso en el que se analiza a detalle para ver si es aprobada o si hay que hacerle modificaciones, tenemos confianza en que pueda pasar al pleno para su eventual aprobación, vamos a ver qué tiempos nos dan aquí, en caso de que tengamos que hacer las modificaciones correspondientes pero lo que yo les he mencionado a las diferentes comisiones es que si es que no se alcanza cuando salga su servidora, buscar que otra diputada o diputado pueda darle seguimiento, porque definitivamente se trata de temas que no podemos dejar de lado”, puntualizó. (ÁNGEL AGUILAR)