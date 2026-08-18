Últimos días para proponer candidatos a la Presea Manuel Acuña

Convocatoria concluye el 21 de agosto

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que la convocatoria para la Presea Manuel Acuña en su edición 2026 concluirá este viernes 21 de agosto.

Por ello, exhortó a la ciudadanía a proponer candidaturas para recibir la Presea, que reconoce a personas creadoras y promotoras del arte y la cultura que han desarrollado su trabajo en Saltillo, de manera individual o por agrupaciones.

Las propuestas deberán ser entregadas en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, ubicadas en la Presidencia Municipal de Saltillo, en un horario de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

Asimismo, se pueden realizar a través del portal oficial del Ayuntamiento de Saltillo, disponible las 24 horas.

Quienes aspiren o sean propuestos como candidatos a la Presea Manuel Acuña podrán ser inscritos en la categoría En Vida.

Para poder ser inscritos en la convocatoria es necesario tener nacionalidad mexicana; haber nacido en Saltillo o residir en el municipio por lo menos cinco años ininterrumpidos a la fecha de expedición de la presente convocatoria; no haber recibido la Presea Manuel Acuña; y contar con una trayectoria destacada o haber realizado actividades relevantes relacionadas con la creación y promoción del arte y la cultura en el municipio de Saltillo.

Además, no deberán encontrarse inscritos en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres ni en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La documentación requerida puede ser consultada a través del portal oficial del Ayuntamiento.

El Gobierno Municipal informó que la Presea Manuel Acuña será entregada en el mes de noviembre, en un evento organizado a través del Instituto Municipal de Cultura. (El Heraldo de Saltillo)