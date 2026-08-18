Rehabilitan canchas en Parque Lineal de Saltillo

Diversas acciones realiza el Municipio a través del programa “Aquí Andamos”

El Gobierno Municipal, que encabeza el alcalde Javier Díaz González, realiza trabajos de rehabilitación en las canchas de fútbol rápido y básquetbol del Parque Lineal, al sur de la ciudad, para ofrecer mejores espacios para la práctica deportiva y la convivencia de las familias.

Como parte de estas acciones, en la cancha de fútbol rápido se trabaja en la nivelación del terreno para la colocación de pasto artificial, así como en la instalación de malla ciclónica en el perímetro, a fin de brindar mejores condiciones a quienes acuden a practicar este deporte.

Estas labores forman parte de las acciones que impulsa el Gobierno Municipal para recuperar espacios públicos y fortalecer la infraestructura deportiva en distintos sectores de Saltillo, en beneficio de niñas, niños, jóvenes y familias.

El Parque Lineal, ubicado en el sector Vicente Guerrero, cuenta con más de 2 kilómetros de espacios al aire libre, en los que se encuentran un circuito para trote, ciclovía, canchas de fútbol y básquetbol, así como áreas para skate y bicicross.

Además, brigadas de Aquí Andamos realizan labores de reacondicionamiento de áreas verdes, poda de árboles, deshierbe y limpieza a lo largo del parque, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Las acciones del programa se extendieron también al bulevar Jesús Valdés Sánchez, donde cuadrillas de Embellecimiento Urbano llevaron a cabo trabajos de limpieza en vialidades y camellones, principalmente en el cruce con el periférico Luis Echeverría Álvarez.

A través de Aquí Andamos, la administración del alcalde Javier Díaz González mantiene acciones permanentes en distintos sectores de Saltillo para mejorar vialidades, espacios públicos y áreas verdes, y contribuir a una ciudad más limpia y ordenada. (El Heraldo de Saltillo)