Se prepara Saltillo Soccer para debut en Liga Premier Serie A

El equipo local abrirá la temporada 2026-2027 el próximo sábado 29 de agosto ante La Tribu, en el Estadio Olímpico

Saltillo Soccer se prepara para iniciar una nueva etapa en la Liga Premier Serie A y hacer su debut como local el próximo sábado 29 de agosto de este 2026, a las 5 de la tarde, cuando reciba a La Tribu en el Estadio Olímpico de Saltillo, equipo al que enfrentó en la final de la temporada anterior, dentro de la Liga TDP.

El vicepresidente del club, Antonio Nerio Maltos, informó que ya se realizan diversos trabajos de adecuación en el inmueble, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones tanto para los jugadores como para los aficionados que acudirán a los encuentros.

«Estamos haciendo algunas adecuaciones en cuanto a pintura, tenemos un proyecto de ocho o hasta 12 palcos», explicó.

El directivo destacó además la incorporación de nuevos jugadores provenientes de otras entidades, quienes se suman como refuerzos para afrontar la competencia en la Liga Premier Serie A.

Explicó que la llegada de estos elementos ha sido posible gracias, en buena medida, al respaldo de comerciantes, patrocinadores y empresarios de la localidad y la región, quienes han contribuido con recursos para fortalecer al plantel.

«Hay varios refuerzos importantes y el apoyo de gran parte de la sociedad, en buena medida comerciantes, buenos patrocinadores y empresarios que le están metiendo, nos permite reforzar», señaló.

«Estamos para empezar con el pie derecho, cumplirle a la afición y que la afición le cumpla al equipo asistiendo y apoyando a Saltillo Soccer», expresó al mencionar que en próximas fechas, a través de redes sociales del equipo, se publicará la dinámica y costos de accesos oficiales para los partidos en su casa deportiva. (OMAR SOTO)