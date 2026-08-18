¿Tu hijo o hija no ha terminado por alguna causa su primaria o secundaria? Puede hacerlo de manera abierta en La Casa de los Niños

La directora de La Casa de los Niños de Saltillo, María Jimena López de la Garza, dijo que esa institución está ofreciendo la posibilidad a los niños o adolescentes que por alguna causa no han podido terminar sus estudios de primaria o secundaria, de concluir esos niveles educativos a través del sistema abierto que se ofrece en ambas sedes de ese centro de apoyo, que se ubican tanto en el Centro Metropolitano como en la colonia Girasol.

Ya están abiertas las inscripciones para acceder a estos programas ya sea en el turno matutino como en el vespertino, con el objeto de que los padres de familia interesados en que sus hijos concluyan su primaria o secundaria aprovechen esta oportunidad.

Para el turno matutino, los padres interesados podrán comunicarse al número de WhatsApp 844 107 07 07 y para el turno vespertino pueden solicitar información al 844 541 15 38.

“Estos programas se ofrecen en el marco de las acciones que llevamos a cabo como institución con el objetivo de que las y los menores accedan a opciones de apoyo, tanto en la parte escolar como también en la parte emocional para que alcancen su máximo potencial, en ese sentido, estamos haciendo el llamado a los padres de familia para que si alguno de sus hijos está en esta situación, se acerquen con nosotros y aprovechen este sistema abierto para que puedan concluir su formación básica”, señaló. (ÁNGEL AGUILAR)