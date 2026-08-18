Últimos lugares para Carrera 5K Unidos por la Seguridad

Este sábado se llevará a cabo la entrega de kits; la carrera es el domingo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó que aún quedan lugares disponibles para la Carrera 5K Unidos por la Seguridad, que se realizará este próximo domingo.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, invitó a la ciudadanía a formar parte de la carrera.

“Ya tenemos todo listo para la tercera edición de la carrera más segura del país, que se llevará a cabo este domingo 23 de agosto, así que no dejen pasar la oportunidad de formar parte de esta experiencia.

“Recordemos que en este evento participa la ciudadanía, integrantes de corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno, del Ejército, Guardia Nacional y Marina Armada de México”, dijo Garza Félix.

La carrera será el domingo 23 de agosto, a las 8:00 horas, con salida y meta en la Gran Plaza del Centro Metropolitano, y tiene una cuota de recuperación de 200 pesos.

Las personas interesadas pueden inscribirse en línea a través de Go Time y Boletópolis, así como en los puntos presenciales habilitados.

Entrega de kits

Además, el comisionado dio a conocer que este sábado 22 de agosto se realizará la entrega de los kits.

“A quienes ya se inscribieron, los esperamos este sábado en las instalaciones del Gimnasio Municipal, en donde se entregarán las playeras, número y chip para la carrera. La entrega se realizará en un horario de 9:00 a 14:00 horas”. (El Heraldo de Saltillo)

5K Unidos por la Seguridad

Inscripciones abiertas en:_

Go Time – Oficinas

📍 Profra. Isabel Siller 169, Lomas de Peña

Café Campestre

📍 Carr. Los Valdez 6922, Local 5, Plaza Aurora

Cloroformo Gym

📍 Lateral de Perif. Luis Echeverría Sur 3409, Vicente Guerrero

Tessen

📍 Blvd. Moctezuma 1685, Local 7, Los Pinos

Inscripciones en línea:

www.gotime.mx

www.boletopolis.com