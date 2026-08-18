Mantiene Edna Dávalos exámenes de la vista gratis y lentes a bajo costo en Ramos Arizpe

Con el objetivo de apoyar la salud visual y la economía de las familias, la diputada local por el Distrito 12, Edna Dávalos Elizondo, mantiene durante los días martes, miércoles y jueves una jornada de exámenes de la vista gratuitos y la opción de adquirir lentes a bajo costo en sus tres oficinas de gestión de Ramos Arizpe.

Luego de que este martes la atención se brindó en la oficina ubicada en el sector Manantiales, el programa continuará este miércoles en la colonia Analco, en el bulevar Analco #463, en la Plaza San José, primer piso, en un horario de 10:00 a 13:00 horas.

“Queremos que las familias sepan que este beneficio continúa. Sabemos que atender un problema de la vista y adquirir unos lentes puede representar un gasto importante, por eso acercamos estos servicios buscando apoyar principalmente a quienes más lo necesitan”, expresó Dávalos Elizondo.

Para el jueves, la jornada se trasladará a la oficina de gestión ubicada en la Zona Centro, localizada en la calle José María Morelos #240, donde se conservará el mismo horario de atención, de 10:00 a 13:00 horas.

La legisladora explicó que durante estas jornadas las personas pueden realizarse sin costo el examen de la vista, recibir atención personalizada y, en caso de requerirlo, conocer las alternativas disponibles para adquirir lentes a precios accesibles.

“Una buena visión influye directamente en nuestra calidad de vida, en el desempeño de los estudiantes, en el trabajo y en las actividades cotidianas. Por eso invitamos a la ciudadanía a aprovechar el examen gratuito y, si necesitan lentes, contar con una alternativa a bajo costo”, señaló.

Edna Dávalos Elizondo reiteró la invitación a los habitantes de Ramos Arizpe para acudir a la oficina de gestión que les resulte más cercana y aprovechar las jornadas restantes de esta semana, al señalar que este tipo de acciones buscan acercar servicios que representen un beneficio directo para la salud y el bolsillo de las familias ramosarizpenses. (EDUARDO SERNA)