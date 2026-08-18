Concluye entrega de cuadernos pero mantiene PRI Saltillo apoyo abierto a familias rumbo al regreso a clases: Eduardo Medrano

Aunque este lunes concluyó el programa de entrega de cuadernos a bajo costo en colonias y ejidos de Saltillo, el Comité Directivo Municipal del PRI Saltillo mantendrá abiertas sus puertas para atender las necesidades de la ciudadanía, particularmente de las familias que aún requieran algún apoyo rumbo al inicio del ciclo escolar 2026-2027.

El presidente del Comité Directivo Municipal del PRI Saltillo, Eduardo Medrano Aguirre, invitó a las familias que tengan alguna necesidad relacionada con el regreso a clases de sus hijos a acercarse a las instalaciones del partido, ubicadas sobre el bulevar Francisco Coss, frente a la Plaza de las Ciudades Hermanas, donde se buscará escuchar sus planteamientos y realizar las gestiones necesarias para brindarles el apoyo que requieran.

«Ayer concluimos las brigadas de este programa de cuadernos a bajo costo, en donde superamos los 42 mil cuadernos con una gran respuesta de la gente, por parte de la ciudadanía; vale la pena resaltar que fue un programa que hicimos en el PRI de Saltillo por tercera ocasión consecutiva, por tercer año consecutivo, en donde hemos ido adquiriendo más cuadernos para beneficiar a la gente», señaló.

Medrano Aguirre destacó que mediante este programa se logró beneficiar a más de 4 mil 300 familias de diferentes sectores de Saltillo, como parte de las acciones implementadas por el PRI municipal para apoyar la economía de los hogares durante la temporada de regreso a clases.

Compromiso permanente

El dirigente priista subrayó que, más allá de la conclusión de las brigadas de cuadernos, el partido continuará con atención directa a la ciudadanía y con presencia en territorio, por lo que reiteró la invitación a quienes todavía enfrenten alguna dificultad para cubrir las necesidades escolares de sus hijos.

«Ya listas muchas familias para regresar a clases, lo más importante, lo que es la naturaleza de los priistas, es que siempre estamos en territorio pero, sobre todo, cercanos a la gente. Con mucho gusto se pueden acercar a las oficinas del PRI de Coss y vemos de qué manera podemos ayudar», expresó. (OMAR SOTO)