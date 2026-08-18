UTC e Instituto La Misión fortalecen alianza; ofrecerán becas a alumnos destacados

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) y el Instituto La Misión formalizaron un convenio de colaboración académico que permitirá a estudiantes destacados de bachillerato acceder a oportunidades de beca para continuar sus estudios profesionales en la institución de educación superior.

El acuerdo contempla que egresados del Instituto La Misión que sobresalgan por su desempeño académico o deportivo puedan ingresar a la UTC con el respaldo de una beca, con el propósito de facilitar su transición hacia el nivel superior y reconocer el esfuerzo realizado durante su formación media superior.

Sergio Alberto Guadarrama Cortez, rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila, destacó que este tipo de acuerdos permiten sumar capacidades entre instituciones educativas y generar mayores alternativas para que los jóvenes continúen con su preparación.

“Un convenio siempre representa un ganar-ganar, porque encontramos coincidencias, compartimos conocimientos y construimos una alianza estratégica que finalmente se traduce en mejores oportunidades para nuestros estudiantes”, expresó el rector.

Guadarrama Cortez señaló que la vinculación entre instituciones adquiere mayor relevancia ante la velocidad con la que avanzan la ciencia y la tecnología, lo que obliga al sector educativo a fortalecer la colaboración y adaptar la formación profesional a las nuevas necesidades del entorno.

Por su parte, Yolanda Solís Tovar, directora del Instituto La Misión, destacó el interés que existe entre sus alumnos por continuar sus estudios en la UTC, institución que, señaló, figura entre sus principales alternativas para cursar una carrera profesional. (EDUARDO SERNA)