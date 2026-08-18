Impulsan capacitación para fortalecer relaciones laborales y liderazgo en Coahuila

Presentan ante el Consejo Tripartito de Relaciones Laborales de Coahuila dos nuevos diplomados dirigidos a supervisores, coordinadores, facilitadores y mandos medios, con contenidos enfocados en liderazgo, gestión del talento y desarrollo de habilidades laborales

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de quienes tienen responsabilidades de supervisión y liderazgo dentro de las empresas, este martes fueron presentados dos nuevos programas de capacitación durante la Sesión del Consejo Tripartito de Relaciones Laborales de Coahuila, que tuvo como sede la Universidad Laboral de México (UNILAM), en Saltillo.

Durante la reunión se dio a conocer el Diplomado en Gestión Estratégica de Relaciones Laborales, dirigido principalmente a supervisores, coordinadores, facilitadores y líderes que tienen personal operario a su cargo, con contenidos orientados a mejorar la conducción de los equipos de trabajo y las relaciones dentro de los centros laborales.

«Es un día muy importante, nos sentimos muy contentos de este tipo de iniciativas que vienen a ser un factor primordial para la estabilidad laboral en la región. Creo que hoy en día el tema laboral, el tema de recursos humanos, tiene que estar centrado en la empresa, la persona siempre tiene que ser el enfoque de la empresa y este diplomado nace de una inquietud, de pláticas con los sindicatos, con el gobierno, de hacer iniciativas que prevengan los conflictos laborales», dijo Alfredo López Villarreal, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal.

«Tenemos que honrar las instituciones que nos hacen estar aquí y hoy tenemos en este Consejo la responsabilidad de ponerle los siguientes ladrillos al mundo del trabajo en el estado y en el país, es un trabajo no sólo de una institución, de una o varias personas, es un trabajo de un Consejo, aquí vamos todos juntos», expresó Octavio Benavides Narro, vicepresidente de la Comisión Laboral de Coparmex Nacional.

Asimismo, se presentó el Diplomado para el Desarrollo de Habilidades de Gestión Integral para Mandos Medios, cuyo temario contempla aspectos fundamentales para el desempeño de quienes ocupan posiciones de liderazgo intermedio en las organizaciones.

Entre los contenidos que serán abordados en este segundo diplomado se encuentran Técnicas de supervisión y liderazgo eficaz, Gestión del talento humano, Manejo de las emociones en el trabajo y Servicio al cliente interno, con el propósito de brindar herramientas prácticas para enfrentar los distintos retos que implica la gestión de personal.

Ambos diplomados podrán cursarse bajo un esquema híbrido, lo que permitirá combinar actividades presenciales y a distancia para facilitar la participación de los trabajadores interesados.

«La estabilidad laboral se ha convertido, a mi juicio, en un factor de competitividad; creo que eso le hace falta al país, estabilidad laboral como la de Coahuila y también el diálogo tripartito que aquí lo vemos a diario entre nosotros, para poder poner en la mesa las mejores fórmulas para poder lograr los resultados de la competitividad que arroja el tema de la productividad, no veo otro camino que no sea la educación, si logramos esto, estamos asegurando un buen futuro del trabajo», subrayó Tereso Medina Ramírez, dirigente de CTM Nacional. (OMAR SOTO)