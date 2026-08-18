Favorece DIF Municipal a 220 ramosarizpenses con entrega de alimento

Un total de 220 personas en situación de vulnerabilidad fueron beneficiadas en Ramos Arizpe con la tercera entrega del año del Programa de Atención Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad, informó Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Municipal.

La entrega de los apoyos se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAAM), donde los beneficiarios acudieron para recibir los paquetes destinados a contribuir con su alimentación y economía familiar.

Escalante Contreras explicó que este esquema es operado por el DIF Coahuila y tiene como principal objetivo mejorar el acceso a alimentos nutritivos para personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad en los diferentes municipios de la entidad.

“En esta ocasión estamos beneficiando a más personas de Ramos Arizpe con este importante programa alimentario. Es un apoyo que dirige, coordina nuestra amiga Liliana Salinas en DIF Coahuila que representa un respaldo para quienes más lo necesitan y que nos permite seguir atendiendo de manera cercana a los sectores vulnerables”, señaló.

Detalló que el programa contempla cuatro entregas durante el año y que la realizada en el CIAAM corresponde a la tercera, por lo que todavía se tiene programada una distribución más antes de concluir el 2026.

“Son cuatro entregas durante el año y esta es la tercera. Para nosotros es muy importante que estos apoyos lleguen directamente a las personas que los necesitan y continuar trabajando de manera coordinada con el DIF Coahuila”, informó Teresita Escalante Contreras. (EDUARDO SERNA)