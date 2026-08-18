Detiene Comisaría a 55 por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública

Durante el operativo de este fin de semana, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo detuvo a 55 personas por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la multa por esta falta es de alrededor de 4 mil 600 pesos.

“Con este operativo buscamos preservar la paz y seguridad al interior de las colonias y, a su vez, concientizar a la ciudadanía. En lo que va de este operativo ya se han realizado 167 detenciones y vamos a continuar sin tolerancia para quien sea visto ingiriendo bebidas alcohólicas en las calles de Saltillo”, mencionó Garza Félix.

Este operativo, que surgió a petición de vecinas y vecinos, se lleva a cabo en todos los sectores de la ciudad, siendo el poniente y el oriente donde se registró el mayor número de detenciones durante este fin de semana.

Por otra parte, el comisionado Miguel Ángel Garza invitó a la ciudadanía a reportar estas prácticas a la autoridad.

“Este es un trabajo en conjunto; los elementos realizan recorridos de prevención y vigilancia en todos los sectores y es ahí donde pueden detectar a las personas que consumen bebidas alcohólicas en la vía pública, pero también se puede actuar a partir de un reporte.

“Invito a la ciudadanía a que, en caso de presenciar este tipo de situaciones, llamen al teléfono de la Policía Municipal 414-11-14 o a los grupos de seguridad de WhatsApp de la Comisaría”, agregó. (El Heraldo de Saltillo)