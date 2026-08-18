Con pintura, poda y reparaciones, alistan escuelas de Ramos Arizpe para nuevo ciclo escolar

A pocas semanas del arranque del nuevo ciclo escolar, planteles educativos de Ramos Arizpe aceleran los preparativos para recibir a sus alumnos, mientras el Gobierno Municipal mantiene desplegadas cuadrillas del programa “Enchúlame la Escuela” para atender necesidades de mantenimiento, rehabilitación y limpieza.

José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social en Ramos Arizpe, dio a conocer que actualmente existe una lista de más de 15 instituciones que han solicitado incorporarse a estas acciones, además de cuatro escuelas en las que se trabaja durante esta semana.

El funcionario explicó que conforme se aproxima el regreso a las aulas aumenta la demanda del programa, principalmente porque directivos y maestros comienzan a reincorporarse a sus centros de trabajo y realizan una revisión de las condiciones en que quedaron las instalaciones después de las vacaciones.

“Tenemos ya solicitudes que estamos programando y solamente en esta semana estamos trabajando ya en cuatro escuelas. Es precisamente en estos días cuando empiezan a llegar más peticiones, porque regresan los directores y maestros y comienzan a detectar qué hace falta en sus escuelas”, indicó.

Detalló que la pintura encabeza las necesidades reportadas por los centros educativos y representa aproximadamente el 70 por ciento de las intervenciones. Sin embargo, las cuadrillas también realizan reparaciones en sanitarios, estructuras, barandales, cercas y bardas.

“La intención es ayudar a que las escuelas estén lo mejor posible para cuando regresen los alumnos, desde la limpieza y la poda hasta los trabajos de mantenimiento que podamos atender”, agregó.

Entre los planteles intervenidos actualmente se encuentran las escuelas Vicente Guerrero e Independencia, mientras que recientemente las cuadrillas municipales concluyeron acciones en un jardín de niños localizado en la colonia Cactus. Los trabajos se organizan de acuerdo con las solicitudes recibidas y las necesidades detectadas en cada institución. (EDUARDO SERNA)