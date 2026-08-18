Buscan endurecer sanciones por traslado inseguro de menores y exceso de velocidad en Saltillo

Tras la muerte de un bebé de apenas un mes de nacido en un accidente ocurrido en la Zona Centro, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, señaló que se busca reforzar la aplicación del Reglamento Municipal y modificar las sanciones para generar mayor conciencia entre los automovilistas y reducir los accidentes

Luego de que un bebé de apenas un mes de nacido perdiera la vida tras resultar gravemente lesionado en un accidente automovilístico ocurrido la noche de este domingo en calles de la Zona Centro, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, indicó que se buscará endurecer las sanciones contempladas en el Reglamento Municipal para conductas que incrementan el riesgo de accidentes, entre ellas el traslado inadecuado de menores y el exceso de velocidad.

El edil señaló que, aunque ya existen disposiciones que obligan a los conductores a proteger adecuadamente a los menores durante sus traslados, el Municipio trabaja en modificaciones que permitan establecer multas más severas y, principalmente, reforzar la aplicación de la normativa vigente.

«Está en el Reglamento Municipal, lo que vamos a seguir haciendo nosotros es reforzar y poder ejecutar el Reglamento Municipal con mayor certeza, ser más estrictos en ese sentido; en lo que estamos trabajando conjuntamente con el Instituto de Movilidad, conjuntamente con las regidoras y regidores de la Comisión de Seguridad, en un reglamento que, a final de cuentas, pueda incorporar una cantidad de multas más fuertes», remarcó.

Explicó que el objetivo de estas medidas es generar una mayor conciencia entre los automovilistas y disminuir los riesgos que enfrentan tanto los conductores como sus acompañantes, particularmente los menores de edad.

Además de las posibles modificaciones a las sanciones, se pretende fortalecer la aplicación del reglamento actual, pues consideró que parte del problema radica en que las disposiciones existentes no siempre son respetadas por los conductores.

La declaración del alcalde se produce luego del accidente registrado la noche de este domingo en el cruce del bulevar Francisco Coss y la calle Candela, donde un bebé identificado como Dylan Santiago, de apenas un mes de nacido, perdió la vida. De acuerdo con las primeras investigaciones, el menor viajaba en compañía de su madre cuando se registró un choque entre dos vehículos. Debido a la fuerza del impacto, el pequeño habría salido proyectado y se golpeó la cabeza contra el parabrisas, sufriendo lesiones de consideración que le provocaron la muerte.

El caso puso nuevamente sobre la mesa la importancia de que los menores sean trasladados utilizando los sistemas de retención adecuados y bajo las condiciones de seguridad establecidas por la normativa.

Estas son las sanciones vigentes

El Reglamento de Tránsito y Transporte para el Municipio de Saltillo ya contempla disposiciones específicas para la protección de los menores durante su traslado.

De acuerdo con la Ley de Ingresos de Saltillo para el ejercicio fiscal 2026, que establece el catálogo vigente de infracciones y remite al Reglamento de Tránsito, transportar a niños menores de cinco años o de menos de 95 centímetros de altura en los asientos traseros sin utilizar sistemas adecuados para su retención constituye una infracción.

Esta conducta está relacionada con el artículo 84, fracciones XI y XII, y actualmente se sanciona con una multa de 8 a 10 UMA.

La normativa también establece como infracción llevar en la parte delantera del vehículo a un menor de 10 años o de 95 centímetros de estatura, conducta que igualmente se encuentra fundamentada en el artículo 84, fracción XI, y tiene una sanción vigente de 8 a 10 UMA.

El reglamento no limita la obligación al uso de una «silla para bebé», sino que establece que deben utilizarse sistemas adecuados para la retención infantil.

Asimismo, la Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo para el ejercicio fiscal 2026 contempla sanciones de 10 a 30 UMA por exceder los límites de velocidad establecidos. (OMAR SOTO)