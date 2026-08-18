Presentan 5K recreativa “Camina-Trota-Corre” por el 75 aniversario del TecNM-Saltillo

La carrera recreativa se realizará el 18 de octubre y contempla categorías para estudiantes, ExaTecs, trabajadores, personas con discapacidad y público en general

En el marco de los festejos por el 75 aniversario del Tecnológico Nacional de México, campus Saltillo, autoridades de la institución presentaron la segunda edición de la carrera recreativa 5K “Camina-Trota-Corre”, que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en las calles cercanas a la institución, en la capital de Coahuila.

La presentación estuvo encabezada por la directora del TecNM-Saltillo, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, durante una rueda de prensa realizada en el Centro de Información “Federico Berrueto Ramón”, donde estuvo acompañada por integrantes del comité organizador, autoridades académicas y administrativas, representantes sindicales y estudiantiles.

La justa deportiva tendrá como punto de salida y meta el emblemático Frontispicio del Tecnológico de Saltillo. El arranque está programado a las 7:00 horas para las personas con discapacidad, mientras que el resto de los participantes iniciará a las 7:05 horas.

De acuerdo con Ricardo Martínez Alvarado, subdirector de Planeación y Vinculación, el recorrido partirá del Frontispicio y continuará por el bulevar Venustiano Carranza hacia el sur, posteriormente por Avenida Universidad hasta llegar a la calle Chihuahua. En ese punto los corredores retornarán hacia el norte hasta el bulevar Humberto Hinojosa Domínguez, para después regresar hacia el sur y concluir nuevamente en las instalaciones del Tecnológico de Saltillo.

La carrera contará con categorías para estudiantes en activo; ExaTecs, dirigida a egresados de cualquier generación y nivel académico; personal docente y no docente que actualmente labore en la institución; personas con discapacidad, incluyendo corredores en silla de ruedas y personas con discapacidad visual, quienes deberán participar acompañadas de un guía; además de una categoría libre abierta al público en general.

Las inscripciones comenzaron el pasado 3 de agosto y se realizarán exclusivamente en línea (https://quent.li/carrera-75), con fecha límite el viernes 2 de octubre a las 23:59 horas, siempre que exista disponibilidad. El costo de participación será de 300 pesos y no se habilitarán registros el día de la carrera.

Cada participante recibirá el denominado “Burro Kit”, que incluye una playera alusiva al 75 aniversario, número de corredor y medalla conmemorativa al cruzar la meta. También se contempla un paquete de recuperación con bebida hidratante, barra energética y fruta, además de puntos de hidratación a lo largo del recorrido y servicio médico.

La entrega de los kits se realizará el sábado 17 de octubre, de las 9:00 a las 17:00 horas, en un módulo instalado en el Frontispicio del Tecnológico de Saltillo.

Los primeros lugares de cada categoría, en ambas ramas, recibirán un trofeo. La ceremonia de reconocimiento se llevará a cabo posteriormente en la explanada del TecNM-Saltillo, con la participación de autoridades de la institución e invitados especiales.

Durante la presentación, la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz destacó la importancia de mantener el trabajo conjunto dentro de la comunidad tecnológica y señaló que esta actividad forma parte de las acciones de formación integral y de los festejos por el aniversario de la institución.

Por su parte, Ana Sofía Ortiz Flores, presidenta del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (CESA), invitó a los estudiantes a sumarse a la carrera, al considerar que este tipo de actividades fortalecen el sentido de pertenencia y fomentan la práctica deportiva y el cuidado de la salud. (El Heraldo de Saltillo)