Piden reforzar vigilancia en carreteras federales en Coahuila ante aumento de accidentes

En sesión de la Diputación Permanente, la diputada Rocío Del Carmen Ramos Moncada, presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Guardia Nacional, división caminos, para que en el ámbito de sus atribuciones implementen y refuercen los operativos de vigilancia, supervisión y prevención de accidentes en las carreteras federales que atraviesan el estado de Coahuila.

Lo anterior, con el fin de frenar la incidencia de siniestros y garantizar la seguridad integral de las familias, ya que lamentablemente recorrer estas vialidades se ha convertido en un riesgo alarmante durante el último año. Las estadísticas recientes reflejan una realidad que exige atención inmediata: al cierre de 2025, se reportaron 445 accidentes de tránsito en las carreteras de jurisdicción federal en Coahuila. Esto representa un preocupante incremento del 41% respecto a los 316 percances registrados durante 2024.

La cifra de víctimas mortales en estos siniestros carreteros se ha disparado en casi un 56%, pasando de 59 decesos en 2024 a 92 vidas perdidas en 2025. Este incremento en la siniestralidad se concentra en rutas vitales para la movilidad del estado, tales como la carretera 57 (en su tramo Saltillo-Piedras Negras), la carretera federal número 2 (conocida como la Ribereña), así como las vías 40, 30, 53 y 54.

El punto de acuerdo señala que es urgente implementar estrategias contundentes, desde una mayor presencia y patrullaje para el control de velocidad, hasta campañas de concientización y revisión de la infraestructura vial. “Velar por la seguridad, la vida y la integridad física de cada una de estas familias no es solo una prioridad gubernamental, sino una obligación ineludible. (El Heraldo de Saltillo)