Ramos Fest consolida a Ramos Arizpe como destino turístico

El antecedente de más de 71 mil asistentes en 2025 refleja el alcance regional de esta celebración

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el Ramos Fest 2026, a celebrarse del 28 al 30 de agosto, representa una oportunidad para seguir atrayendo visitantes y fortalecer la actividad turística, comercial y gastronómica del municipio.

La celebración tiene como antecedente los resultados alcanzados durante 2025, cuando más de 71 mil personas participaron a lo largo de sus tres jornadas y se registró una importante derrama económica.

Estas cifras muestran que el Ramos Fest ha trascendido como una celebración para los ramosarizpenses y tiene potencial para convertirse en un punto de encuentro para familias y visitantes de toda la región sureste y México.

“Queremos que cada vez más personas vengan y conozcan Ramos Arizpe, que disfruten lo que tenemos preparado y que, al mismo tiempo, esa llegada de visitantes beneficie a nuestros comerciantes, restaurantes y prestadores de servicios. Ramos Fest también es una oportunidad para mostrar todo lo bueno que tiene nuestra ciudad”, expresó Tomás Gutiérrez.

Del 28 al 30 de agosto, Ramos Arizpe contará con diferentes actividades culturales, gastronómicas y de entretenimiento familiar, conformando una oferta que busca incentivar la llegada de visitantes y generar una mayor dinámica durante todo el fin de semana.

Entre las actividades se encuentra la segunda edición del Lechón Fest, programada para el sábado 29 de agosto en la Alameda de Ramos Arizpe, que reunirá a más de 100 equipos y participantes provenientes de diferentes puntos de la región.

El Gobierno Municipal señaló que, además del componente recreativo y cultural, este tipo de eventos permiten que la afluencia de visitantes se traduzca en consumo y movimiento para restaurantes, comercios y otros establecimientos locales. (ACONTECER)