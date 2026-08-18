Toma forma la nueva Plaza Huanusco en Ramos Arizpe

El nuevo espacio contará con juegos infantiles, iluminación y áreas de convivencia para las familias

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que avanza la construcción de la nueva Plaza Huanusco, obra con la que se transforma un espacio de la colonia para convertirlo en un punto de convivencia, recreación y encuentro para las familias.

Los trabajos realizados hasta el momento muestran una transformación importante del lugar, donde ya fueron construidos andadores de concreto y se llevó a cabo la instalación de luminarias, bancas, depósitos para basura y mobiliario para las distintas áreas de la plaza.

Gutiérrez Merino destacó que la obra pública que actualmente se desarrolla en Ramos Arizpe es resultado también de la coordinación permanente y el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, que permite al municipio continuar impulsando proyectos para mejorar los espacios públicos y la infraestructura de las colonias.

La obra de la Plaza Huanusco contempla además una nueva zona de juegos infantiles, en la que ya se encuentra instalado un módulo con resbaladilla y columpios, así como espacios de convivencia equipados con mesas y techumbres.

También se realizó la plantación de árboles y el acondicionamiento de las diferentes áreas de la plaza.

“Estamos recuperando espacios para que nuestros niños tengan dónde jugar y para que las familias puedan salir, convivir y disfrutar de su colonia. Eso cambia el entorno y mejora la calidad de vida. Seguiremos llevando este tipo de obras a los distintos sectores de Ramos Arizpe”, señaló el alcalde.

La nueva Plaza Huanusco permitirá que un espacio que anteriormente contaba con infraestructura limitada se convierta en un área ordenada, iluminada y equipada para el aprovechamiento de niñas, niños, jóvenes y adultos. (ACONTECER)