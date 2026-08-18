IMPLAN participa en reunión para impulsar el desarrollo y la competitividad de Torreón

La agenda de trabajo tuvo como finalidad estrechar la colaboración en materia económica, educativa, logística y de promoción regional

Torreón, Coahuila.- Desde la Administración Municipal del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, continúa la promoción de las alianzas estratégicas que permitan fortalecer las capacidades de la ciudad y contribuyan a una planeación con visión de futuro.

Con el propósito de estrechar los vínculos de cooperación entre Torreón y San Antonio, Texas, el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (IMPLAN) participó en una agenda de trabajo orientada a generar nuevas oportunidades de colaboración entre ambas regiones y contribuir al desarrollo económico, educativo y competitivo de Torreón.

Durante la visita de la delegación de San Antonio, se llevaron a cabo reuniones con autoridades municipales y estatales, organismos empresariales, instituciones educativas y representantes de sectores estratégicos, lo cual generó espacios de diálogo para identificar oportunidades de colaboración, y compartir experiencias que puedan traducirse en proyectos de beneficio para la región.

La visita estuvo organizada y coordinada por Fomento Económico Laguna (FOMEC).

“La vinculación con ciudades como San Antonio nos permite conocer experiencias, identificar oportunidades y construir relaciones que pueden convertirse en proyectos concretos para Torreón. Desde el IMPLAN buscamos que la planeación esté acompañada de una visión regional y de una colaboración permanente entre gobierno, empresas, academia y sociedad”, señaló Eduardo Terrazas Ramos, director del IMPLAN.

Como parte de la agenda, se desarrolló una sesión de trabajo con representantes del sector educativo en el Tecnológico de Monterrey, con participación del Secretario de Economía en Coahuila, Luis Eduardo Olivares Martínez; el director de Desarrollo Económico de Torreón, Marcelo Valdés Quintanilla; Frida García, Eleazar González y Ana Ludmila Figueroa, por parte del IMPLAN; así como integrantes de CIESLAG y el Consejo de Vinculación Universidad-Empresa, con el objetivo de explorar posibles colaboraciones educativas entre ambas regiones. (El Heraldo de Saltillo)