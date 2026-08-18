Dinamarca desplegó militares en Groenlandia ante las amenazas de Trump

Copenhague, Dinamarca.- Dinamarca desplegó por primera vez un contingente de soldados reclutas en Groenlandia, en medio de las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con el control de la isla ártica.

Los militares, cuyo número no ha sido especificado, pertenecientes al Regimiento de Infantería Schleswig, participan en el ejercicio Arctic Endurance y realizan tareas operativas en Nuuk, entre otras tareas y actividades operativas en el marco de las maniobras de Resistencia Ártica de las Fuerzas Armadas danesas, iniciadas el invierno pasado para reforzar la defensa del flanco norte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), según informó ‘The Copenhagen Post’ este martes 18 de agosto.

El ministro de Defensa danés, Jeppe Bruus, había anunciado en junio pasado el envío por primera vez de reclutas durante un mes a Groenlandia, dentro del nuevo servicio militar obligatorio e igualitario de once meses estrenado de forma oficial este año. Los habitantes de Groenlandia y de las islas Feroe están exentos de realizar el servicio militar.

Trump, al inicio de este 2026, declaró que buscaba “negociaciones inmediatas” para adquirir Groenlandia, según señaló, por razones de seguridad nacional, e insistió en que “no usará la fuerza”.

Sus exigencias de tomar el control de la isla han sido rechazadas por los líderes de Groenlandia y por Dinamarca, miembro de la OTAN, lo que ha dado lugar a una disputa diplomática más amplia, que amenazaba con la imposición de aranceles.

Sin embargo, los gravámenes no se concretaron debido a que Trump habría establecido “el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia” tras las conversaciones con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

La ubicación en el norte de América, muy cerca del Ártico, convierte a Groenlandia en una zona ideal para la instalación de centrales de misiles nucleares y sistemas de alerta temprana en caso de ataques. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos había mostrado su interés por la región, pero Dinamarca se opuso al proyecto. (El Heraldo de Saltillo)

https://cphpost.dk/2026-08-18/news/round-up/first-batch-of-danish-conscripts-is-operational-in-greenland/