Busca UA de C a nuevos talentos para su Ballet Folklórico

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, convoca a su comunidad universitaria, a participar en la “Convocatoria 2026” para integrarse al elenco del Ballet Folklórico de la UA de C.

No es necesario contar con experiencia previa, ya que uno de los objetivos es brindar la oportunidad a los interesados en desarrollar sus habilidades en esta disciplina, siempre que tengan disponibilidad para los ensayos, así como responsabilidad, compromiso y disposición para trabajar en equipo.

Las personas interesadas deberán presentarse el 25, 26 o 27 de agosto, así como el 1, 2 o 3 de septiembre de 2026, en horario de 19:00 a 21:00 horas, en las instalaciones de Grupos y Talleres, ubicadas en Bulevar Venustiano Carranza #2143 frente a la Rectoría; la recepción estará a cargo del maestro Miguel Ángel Salazar, director del Ballet Folklórico de la UA de C.

Las y los integrantes del Ballet Folklórico reciben una preparación constante para fortalecer tanto sus capacidades técnicas como físicas y artísticas; el trabajo de formación contempla clases estructuradas en tres fases: acondicionamiento físico, clase técnica y ejecución de bailes y danzas, lo que permite a sus integrantes desarrollar disciplina y habilidades para el trabajo escénico.

Con una amplia trayectoria y prestigio, el Ballet Folklórico de la UA de C ha participado en diversos festivales y concursos, destacando por haber obtenido el título de Campeón Mundial de la Federation of International Dance Festivals (FIDAF); asimismo, desarrolla una importante labor de preservación y difusión del patrimonio cultural inmaterial del noreste de México y de otras regiones del país, mediante la representación de sus bailes, danzas y tradiciones.

Para más información, comunicarse con el director del Ballet Folklórico, Miguel Ángel Salazar, al número de WhatsApp (844) 185 7017 o a través de la página de Facebook “Ballet Folklórico UAdeC” https://www.facebook.com/balletfolklorico.uadec. (El Heraldo de Saltillo)