Trump declaró al estrecho de Ormuz como territorio estadounidense

En una imagen publicada en su red social ‘Truth’ el mandatario señala el estrecho de Ormuz como territorio de EU con la leyenda “New U.S. territory” y asegura que no hay conversaciones de paz con Irán.

Washington DC, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este martes 18 de agosto una imagen en la que declara el estrecho de Ormuz como “nuevo territorio” de Estados Unidos, en su red social ‘Truth’. También sostuvo que el estrecho está abierto y operativo y que las minas marítimas fueron retiradas o detonadas.

La declaración se produce después de que terminara, el lunes 17 de agosto, el plazo de 60 días establecido por Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un acuerdo que pusiera fin al conflicto y permitiera avanzar hacia la reapertura del estrecho.

El periodo surgió de un memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, que contemplaba un cese de las operaciones militares y negociaciones para alcanzar un acuerdo más amplio.

Sin embargo, el plazo terminó sin un acuerdo. Trump dijo el lunes que no extendería el entendimiento, mientras Irán ha mantenido sus propias condiciones para permitir nuevamente el tránsito por el estrecho Ormuz.

En contraparte Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento de Irán, aseguró que el estrecho de Ormuz se mantendrá cerrado porque Estados Unidos no ha cumplido con sus acuerdos.

Qalibaf señaló mediante un comunicado en la televisión de Irán que Estados Unidos tiene compromisos que no ha cumplido, por lo que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado.

Según la versión del iraní, Estados Unidos debe hacer el levantamiento del bloqueo naval, la descongelación de activos de Irán y el levantamiento de petróleo.

Asimismo, recordó que Donald Trump se comprometió a terminar con las operaciones militares en los frentes. (El Heraldo de Saltillo)