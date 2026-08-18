Alarma en Yemen: ataques hutíes dejan al menos 17 civiles muertos

Al menos 17 civiles han muerto en ataques de los rebeldes hutíes en zonas controladas por el gobierno desde el 6 de agosto. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, advierte de que la escalada del conflicto en Yemen está matando e hiriendo a un número creciente de civiles y pide a todas las partes que “reduzcan las tensiones y eviten que el pueblo yemení sufra más penurias”.

Ginebra, Suiza.- La escalada del conflicto en Yemen está matando e hiriendo a un número creciente de civiles, advirtió el lunes el responsable de la Oficina Derechos Humanos, mientras los rebeldes hutíes atacan Arabia Saudí y el transporte marítimo en el Mar Rojo, en el marco de la confrontación de Estados Unidos con Irán.

Al menos 17 civiles han muerto en ataques del grupo hutí, conocido formalmente como Ansar Allah, en zonas controladas por el gobierno desde el 6 de agosto, según una alerta del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk. A finales de julio se reportaron otras dos víctimas mortales en zonas controladas por la oposición.

Los hutíes controlan aproximadamente un tercio del territorio de Yemen, pero tienen influencia sobre la mayoría de la población, incluida la capital, Saná, y el estratégico puerto de Hodeida en el Mar Rojo. El grupo tiene autoridad de facto en estas zonas, con su propia administración y servicios de seguridad, aunque no está reconocido internacionalmente —ese estatus pertenece al Consejo de Liderazgo Presidencial con sede en Adén, respaldado por Arabia Saudí.

Evitar que los yemeníes sufran “más penurias”

“Hago un llamamiento a todas las partes para que reduzcan las tensiones y eviten que el pueblo yemení sufra más penurias”, declaró Türk. “El pueblo yemení ya ha sufrido demasiado por el devastador legado de años de conflicto, desplazamiento y crisis humanitaria”.

El 7 de agosto, un misil de Ansar Allah impactó en el campamento de desplazados de Jaw al-Naseem en Ma’rib, hiriendo a seis civiles, entre ellos un niño. Dos días después, ataques con misiles y drones contra el puerto de Al-Mokha, en la gobernación de Ta’iz, mataron a tres trabajadores portuarios e hirieron a otros cuatro.

La Oficina de Derechos Humanos está verificando informes sobre nuevos ataques al puerto los días 14 y 15 de agosto que podrían haber causado víctimas adicionales. Un ataque separado contra un buque de carga en el estrecho de Bab el-Mandeb el 11 de agosto causó, según los informes, la muerte de cuatro tripulantes (tres pakistaníes y un indonesio) e hirió a varios más, declaró Shabia Mantoo, portavoz de la Oficina.

Las instalaciones de almacenamiento de combustible y un complejo residencial del hospital de campaña saudí en Mokha se encuentran entre los lugares civiles presuntamente atacados.

Primacía del derecho internacional

“Es fundamental que todas las partes respeten el derecho internacional humanitario y de derechos humanos”, afirmó Türk. «Deben abstenerse de atacar a civiles y bienes de carácter civil y tomar todas las precauciones factibles para evitar la muerte y lesiones de civiles, así como los daños a bienes civiles”.

Con al menos 18 millones de yemeníes ya en situación de inseguridad alimentaria, advirtió que los ataques contra infraestructuras civiles corren el riesgo de agravar una situación ya de por sí grave. “Estos ataques deben cesar inmediatamente”, afirmó.

“Instamos a todas las partes a detener de inmediato cualquier acción que pueda devolver a Yemen a un conflicto a gran escala”, añadió la Sra. Mantoo.

Amenaza más amplia, advierte el Consejo de Seguridad

El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, declaró la semana pasada ante el Consejo de Seguridad que los ataques hutíes contra el transporte marítimo comercial amenazaban tanto el comercio mundial como la frágil tregua del país, que en gran parte se ha mantenido desde 2022.

Los informes también indican que las fuerzas del Gobierno yemení llevaron a cabo casi 200 ataques contra posiciones hutíes en un período de 24 horas, matando e hiriendo a decenas de personas y destruyendo equipos militares y depósitos de armas.

La crisis política y humanitaria de Yemen, que estalló en 2011, ha desplazado a millones de personas, devastado la economía y dejado a unos 20 millones de personas en necesidad de asistencia humanitaria. (ONU NOTICIAS)