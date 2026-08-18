Uno de cada cuatro adolescentes en América Latina sufre acoso escolar: OPS

El acoso y el ciberacoso pueden tener consecuencias profundas y duraderas en la salud mental, física y emocional de niños y adolescentes. Una nueva guía de la Organización Panamericana de la Salud explica cómo reconocer las señales de alerta y qué medidas han demostrado funcionar para prevenir estas formas de violencia.

Santiago de Chile, Chile.- Uno de cada cuatro adolescentes de entre 13 y 17 años en América Latina y el Caribe dice haber sufrido acoso escolar, una forma de violencia que puede dejar consecuencias mucho más allá del aula y afectar la salud mental, física y emocional a lo largo de la vida.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) presentó este lunes una nueva guía para prevenir y responder al acoso y el ciberacoso, con recomendaciones dirigidas a gobiernos, escuelas, servicios de salud, familias, comunidades y plataformas digitales.

Los datos recopilados por el organismo muestran importantes diferencias dentro de la región. En Centroamérica, alrededor del 23% de los estudiantes señala haber sufrido acoso, frente al 25% en el Caribe y alrededor del 30% en América del Sur.

La estimación regional de uno de cada cuatro adolescentes se basa en datos recopilados entre 2009 y 2019 por la Encuesta Mundial de Salud a Escolares de la Organización Mundial de la Salud, y la prevalencia varía según el país y el año de la encuesta.

“El acoso durante la infancia y adolescencia es una forma de violencia entre pares que puede tener consecuencias importantes para la salud física, sexual, mental y emocional”, explicó Britta Baer, asesora regional en prevención de la violencia y lesiones de la OPS y coautora de la guía.

“La buena noticia es que puede prevenirse. Contamos con evidencia sobre qué funciona y este kit busca acercarla a quienes toman decisiones, trabajan con adolescentes o acompañan su desarrollo”, añadió.

El acoso no termina cuando acaba la jornada escolar

Golpes, insultos, exclusión, rumores o comentarios y conductas de carácter sexual son algunas de las formas que puede adoptar el acoso.

Pero la expansión de las tecnologías digitales ha añadido una dimensión diferente al problema: la violencia puede seguir a niños y adolescentes hasta sus casas y producirse a cualquier hora del día.

En algunos países de las Américas, entre aproximadamente el 7% y el 27% de los niños y adolescentes afirma haber experimentado ciberacoso durante los 12 meses anteriores, con porcentajes sistemáticamente más altos entre las niñas.

La OPS define el ciberacoso como el hostigamiento, las amenazas o la humillación a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería, videojuegos en línea, foros u otras plataformas digitales.

A diferencia del acoso presencial, puede producirse a distancia y a cualquier hora, alcanzar a millones de personas en cuestión de segundos y prolongarse mediante la circulación reiterada de imágenes o mensajes. El anonimato también puede dificultar la identificación del agresor, mientras que los contenidos pueden permanecer en internet y provocar una revictimización constante.

Además, ambas formas de violencia están estrechamente conectadas. El ciberacoso puede reflejar y amplificar situaciones que ya ocurren fuera de internet y también escalar hacia otras formas de violencia digital.

Ansiedad, aislamiento y problemas de sueño

La OPS advierte de que considerar el acoso únicamente como un problema de convivencia escolar minimiza sus posibles consecuencias.

La exposición a estas formas de violencia está asociada con depresión, ansiedad, estrés traumático, aislamiento social, trastornos del sueño, autolesiones, pensamientos suicidas e intentos de suicidio, además de efectos sobre la trayectoria educativa y social.

Por esa razón, el organismo considera que el sistema sanitario tiene un papel importante tanto en la detección temprana como en el acompañamiento de quienes sufren estas situaciones. La nueva guía recomienda que el personal de salud pregunte durante las consultas por las experiencias en la escuela y en internet, evalúe posibles efectos sobre la salud mental y derive los casos a servicios especializados cuando sea necesario.

¿Cuáles son las señales de alerta?

Los cambios repentinos de comportamiento pueden ser una primera señal.

La falta de energía o motivación, dejar actividades que antes disfrutaban, negarse a asistir a la escuela, aislarse, sufrir ansiedad o tristeza persistente, tener problemas para dormir, presentar lesiones inexplicables o mostrar irritabilidad pueden indicar que un niño o adolescente está siendo víctima de acoso.

En situaciones más graves también pueden aparecer autolesiones, pensamientos suicidas o conductas de riesgo.

Cuando el acoso ocurre en internet, hay otras señales: angustiarse al recibir notificaciones, cambiar abruptamente de comportamiento después de utilizar el teléfono o la computadora, dejar repentinamente cuentas que antes utilizaban, evitar hablar de sus actividades en línea o cerrar una pantalla cuando se acerca una persona adulta.

“Lo más importante es que niños, niñas y adolescentes sepan que el acoso y el ciberacoso no son situaciones aceptables y que no tienen que enfrentarlas sin apoyo”, sostuvo Baer. “Buscar ayuda de una persona de confianza y utilizar los canales disponibles para denunciar estas situaciones puede marcar una diferencia importante”.

¿Qué funciona para prevenirlo?

La evidencia recopilada por la OPS apunta a que las intervenciones aisladas no son suficientes.

Los programas más efectivos son integrales y sostenidos e involucran a estudiantes, familias, docentes, servicios de salud, comunidades y otros actores. También incorporan de manera sistemática habilidades socioemocionales como la empatía, la regulación de las emociones, la resolución de conflictos y las relaciones interpersonales.

En el entorno digital, a estas medidas se suman la alfabetización digital, la seguridad en internet, el conocimiento de cómo denunciar un caso y la creación de reglas claras de comportamiento en línea. La OPS recomienda además que las escuelas incorporen cuestiones como privacidad, consentimiento y ciudadanía digital en la enseñanza.

El organismo insiste en que la prevención necesita una respuesta coordinada: escuelas, familias, sistemas de salud, gobiernos, comunidades y empresas tecnológicas tienen responsabilidades diferentes pero complementarias. Las estrategias deben además tomar en cuenta que el riesgo y las consecuencias no son iguales para todos los niños y adolescentes.

El objetivo, señala la OPS, es actuar antes de que la violencia se prolongue y crear entornos, tanto físicos como digitales, donde niños y adolescentes puedan pedir ayuda y recibirla a tiempo. (ONU NOTICIAS)