Anuncian Bely y Beto su videojuego

Monterrey, NL.- Con 16 millones de suscriptores en YouTube y un nuevo programa de TV a nivel nacional, ahora la imparable dupla de Bely y Beto lleva sus aventuras a un videojuego.

Belinda Treviño confirmó el lanzamiento del videojuego que seguirá su línea de entretenimiento.

Será para que los niños jueguen en el teléfono, iPad o su computadora.

“Bely, ¿les damos de una vez la noticia?”, dijo Beto.

“Ay, ya se me había olvidado, Beto”, respondió la animadora, quien se reunió con la prensa para hablar del show El Boom de la Diversión, con el que estrenará el 30 de agosto La Gran Carpa en Santiago, en el Festival Vive México 2026.

Entonces Beto se adelantó a dar la primicia: “Estoy muy emocionado porque también el 30 de agosto va a salir el videojuego de Bely y Beto”, afirmó.

“Dicen que yo me porto con los personajes como educaban las mamás de antes, esa es mi esencia. Yo no puedo cambiar cómo me dirijo a los personajes para llevar un buen mensaje o corregir alguna conducta que no esté bien, así que el videojuego será didáctico, entretenido, y para que los papás sepan que los niños están jugando con algo educativo para ellos”, aseguró Bely.

“Yo me comprometí a que mi contenido sería bueno para los niños… Yo venía de una televisora donde había muchas cosas que no me gustaban, entre ellas el bullying”, declaró.

“A veces tenías que seguir ese tipo de contenido por permanecer.

Yo veo los videos y digo: ‘Ay, Diosito Santo, ¿por qué hacía eso?, ¿cómo nos permitieron?, ¿cómo el público lo aceptaba?”.

Bely compartió que entre reinas de niños no hay recelos ni envidias, por eso se lleva muy bien con Tatiana.

“Nos vimos en un vuelo, así que estábamos con las maletas que no llegaban. Yo la vi en la entrada y voy y la abrazo. Le digo: ‘Nuestras almas se vuelven a encontrar’. Y me dice: ‘Vamos a grabar un TikTok’, y que empieza: ‘Quiúbole, Bely’, (con la voz de Beto), y me dio mucha risa”, contó. (AGENCIA REFORMA)