Dale Mixx celebró exitosamente su cuarta edición con Arcángel, Paulo Londra, Ozuna y más

La tarde y noche del sábado 15 de agosto se llevó a cabo la cuarta edición del festival Dale Mixx, que se llevó a cabo en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, reuniendo a grandes exponentes del género urbano latino como Arcángel, Ozuna, Paulo Londra, Yandel, Manuel Turizo, Ryan Castro y muchos más que se estuvieron presentando en los tres escenarios del festival: Escenario Dos Equis, Escenario Little Caesars y Escenario Villa Paraíso.

Las puertas del recinto abrieron a las 2:00 p.m y el festival comenzó a las 2:45 p.m con la presentación de Alanis Yuki en el Escenario Dos Equis, teniendo una duración de 35 minutos, inaugurando así oficialmente la cuarta edición de este festival, que además de la música, brindó una experiencia completa con diferentes amenidades como zona de comida y activaciones por parte de marcas.

Durante las primeras horas del festival, el público pudo disfrutar de las presentaciones de artistas como La Joaqui, Yeipi, EMJAY, Yorghaki y Corux, que se encargaron de poner un gran ambiente ante los primeros asistentes del festival.

El festival siguió su transcurso y durante el resto de la tarde se presentaron artistas como Sayuri & Sopholov, Lunay, Dei V, DJ Drewther, Ivy Queen, Franco Rey y Ryan Castro, ante un creciente público.

Cayó la noche y con ella llegaría el turno de las presentaciones de Manuel Turizo, La Coreañera, Yandel Sinfónico, Sir Speedy, Paulo Londra, Martinwhite y Eme Malafe, poniendo un gran ambiente entre los asistentes.

Finalmente, llegaría la recta final del festival, en donde se llevaron a cabo los actos estelares del evento. Ozuna fue el encargado de cerrar el Escenario Little Caesars con una presentación llena de energía. Por su parte, el Escenario Villa Pariseo concluyó con la presentación de DJ Young, mientras que el Escenario Dos Equis cerró con la presentación de Arcángel, quien llegó por primera vez a este festival y fue el encargado de concluir con la cuarta edición de Dale Mixx, dejando gran expectativa para la siguiente edición. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo/Imágenes: Cortesía Apodaca Group )