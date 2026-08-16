Ozuna llegó al festival Dale Mixx por primera vez con un show lleno de energía

El cantante puertorriqueño de reguetón, Ozuna, regresó a Monterrey la noche del sábado 16 de agosto de 2026 para presentarse en vivo en la cuarta edición del festival Dale Mixx, que se llevó a cabo en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, haciendo su primera aparición en este festival.

La presentación de Ozuna se llevó a cabo en el Escenario Little Caesars y arrancó en punto de las 11:30 p.m frente a miles de asistentes que se hicieron presentes.

Durante el espectáculo, Ozuna presentó un repertorio que recorre toda su discografía, presentando temas como “Tu Foto”, “Se Preparó”, “Caramelo”, “Me Reclama”, entre otras que fueron coreadas a todo pulmón por el público, poniendo un un ambiente lleno de energía y euforia.

Además de la música, Ozuna ofreció un espectáculo con una producción de primer nivel, acompañado de efectos visuales, pantallas gigantes y uso de fuego en el escenario que complementaron la experiencia.

Finalmente, a las 12:45 a.m, Ozuna se despidió del público regiomontano, concluyendo su primera presentación en este festival y cerrando con éxito el escenario Little Caesars. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo) Imágenes: Cortesía Apodaca Group.