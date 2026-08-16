Museo de la Katrina estrena nuevas áreas para enriquecer su recorrido en Saltillo

El recinto cultural independiente incorporó la sala «Talavera Calavera» y prepara nuevas exposiciones y actividades rumbo al Festival de la Katrina

El Museo de la Katrina, uno de los espacios culturales independientes que forman parte de la oferta turística de Saltillo, renovó su recorrido con nuevas áreas de exposición que buscan acercar a los visitantes a las tradiciones mexicanas mediante elementos visuales y propuestas didácticas.

Cinthia Fuentes Lerma, responsable del recinto, explicó que una de las principales novedades es la sala «Talavera Calavera», un espacio intervenido completamente para abordar los orígenes de la talavera y, particularmente, el característico color azul rey.

«Esta sala de exposición me tomó cuatro días en realizarla, donde pinté todas las paredes, el techo y el piso de la Talavera; así como también una Catrina de aproximadamente tres metros de altura que incluye también esta parte», señaló.

La responsable del Museo destacó que la intención es que los visitantes, además de disfrutar de la propuesta artística, puedan conocer aspectos relacionados con las tradiciones y expresiones culturales mexicanas.

«Mucha gente no sabe de dónde viene la Talavera y sus orígenes. Y bueno, eso es lo que tratamos en el Museo, que a través de lo visual la gente pueda aprender y sea de una forma didáctica, sobre todo», comentó.

Fuentes Lerma indicó que durante este período vacacional el Museo ha registrado una importante afluencia de visitantes, por lo que esperan mantener este ritmo durante los próximos meses, particularmente con las actividades que preparan para la temporada de Día de Muertos.

«En estas vacaciones nos ha ido muy bien, hemos recibido a muchísima gente y esperamos muchos más visitantes porque se viene el Festival de la Catrina. En el mes de octubre y noviembre tendremos grandes actividades, aparte de talleres», adelantó.

Como parte de la renovación constante del espacio, también se contempla la creación de una nueva sala dedicada a las mujeres que trabajan en los mercados y que forman parte de la vida cotidiana y la gastronomía popular.

«Voy a estar cambiando porque tengo por ahí una propuesta de hacer unas Catrinas del mercado, estas mujeres que trabajan en los mercados y hacen las gorditas. Entonces las voy a hacer todas en papel maché y esta va a ser una nueva sala de exposición que estará al fondo del Museo de la Katrina junto con los murales», explicó.

Para concretar estos nuevos proyectos, el recinto también ha sumado la colaboración de artistas y voluntarios. Entre ellos se encuentra Heriberto Gómez, quien participa en la elaboración de murales que complementarán las nuevas exposiciones.

«Hay gente que está colaborando también para pintar aparte de mí, Heriberto Gómez, por ejemplo, que está ayudando con los murales y, bueno, uniendo voluntades. ¿Para qué? Para que el Museo de la Katrina siga siendo referencia y punto de visita en Saltillo», afirmó Fuentes Lerma.

Horario y costos

El Museo de la Katrina, que se ubica en Allende Sur 720, Zona Centro, permanece abierto de miércoles a domingo, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La cuota de recuperación es de 80 pesos para adultos y 70 pesos para niños, mientras que el recorrido se realiza de manera guiada.

Con la incorporación de nuevas salas, murales y actividades, el recinto busca mantenerse como una alternativa cultural y turística para habitantes de Saltillo y visitantes. (OMAR SOTO)