Colectivo AIRE llevará a escena «Curva Peligrosa» en Saltillo

La puesta en escena, de la autoría de Pilo Galindo, aborda temas fuertes y vigentes desde la perspectiva de tres amigos; tendrá funciones del 29 de agosto al 13 de septiembre en Casa la Besana

Con el propósito de acercar al público saltillense una propuesta teatral que aborda temas fuertes y de gran vigencia social, el Colectivo AIRE prepara el estreno de su primera puesta en escena, «Curva Peligrosa», obra del dramaturgo Pilo Galindo.

El montaje tendrá como escenario Casa la Besana, que se ubica en el cruce de las calles Bravo y Escobedo, en la Zona Centro de Saltillo, donde se ofrecerán funciones los días 29 y 30 de agosto, así como el 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de septiembre.

La obra presenta la historia desde la mirada de tres amigos y plantea una serie de situaciones que invitan a la reflexión en torno a problemáticas que permanecen presentes en la sociedad, a través de una propuesta teatral dirigida principalmente al público joven y adulto.

Las funciones de los viernes y sábados comenzarán a las 8 de la noche, mientras que las correspondientes a los domingos se realizarán a las 7 de la tarde, con accesos disponibles en boletopolis.com desde 180 pesos por persona.

Con este primer montaje, el Colectivo AIRE busca abrirse espacio dentro de la escena teatral de Saltillo y contribuir a la generación de propuestas que permitan al público acercarse a historias contemporáneas a través de las artes escénicas.

La invitación queda abierta para quienes deseen conocer esta propuesta teatral, que tendrá como sede Casa la Besana durante las últimas semanas de agosto y las primeras de septiembre.

«Esta es la primera obra que hacemos como Colectivo AIRE, somos principalmente amigos, artistas; tenemos un equipo enorme y talentoso detrás de esta puesta en escena, y nace desde la inquietud de hacer algo diferente, de querer también formar parte de una nueva generación teatral en Saltillo», compartió con El Heraldo de Saltillo, Lilith Carrillo, directora general del Colectivo Aire y directora de la obra. (OMAR SOTO)