Advierte Onappafa sobre venta de «autos chocolate» que se ofertan en redes sociales

El titular de este organismo, Juan Ricardo Chiw, remarcó que aunque desde inicios de este 2026 concluyó el decreto federal para la regularización de estos vehículos, hay personas que los siguen ofertando bajo la promesa de ayudar a legalizarlos

A pesar de que a inicios de este 2026 dejó de estar vigente el decreto federal para la regularización de vehículos de procedencia extranjera, en redes sociales continúan apareciendo ofertas de los llamados «autos chocolate», así como personas que prometen a los propietarios que podrán legalizar estas unidades mediante supuestos trámites de bajo costo.

Esta situación representa un riesgo para quienes buscan adquirir o regularizar un vehículo de procedencia extranjera, ya que podrían perder dinero y, además, enfrentar problemas para acreditar la situación legal de las unidades en Coahuila y otros estados del país.

Juan Ricardo Chiw Onofre, coordinador de la Región Noreste de la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (ONAPPAFA), subrayó que actualmente no existen fundamentos para que estos vehículos puedan ser registrados en ningún padrón vehicular estatal ni obtener placas de circulación a través del decreto de regularización que ya concluyó.

«Es muy importante mencionar que, a partir de la cancelación del decreto, han estado saliendo muchas estafas por las redes sociales. Personas que prometen una regularización a bajo costo, les cobran 10 o 15 mil pesos, o algunos cobran cinco mil, y lo que hacen es que los dan de alta en el Registro Público Vehicular (Repuve), por medio de una institución que no le corresponde y esto bloquea los vehículos, ya no son mexicanos ni americanos, ya no se pueden usar», indicó.

El representante de ONAPPAFA explicó que uno de los riesgos consiste en que los propietarios sean convencidos de realizar pagos por supuestos procesos de regularización que en realidad no tienen sustento, con la promesa de que posteriormente podrán obtener documentos o placas para circular legalmente.

Advirtió que una vez que las unidades son incorporadas de manera irregular al Registro Público Vehicular (Repuve), pueden presentarse complicaciones que dificultan todavía más su situación jurídica y administrativa, por lo que llamó a la población a no confiar en ofertas difundidas a través de redes sociales.

«A las personas en general, advertirles que tengan precaución, que se acerquen con nosotros para orientación. Somos una organización con 28 años de experiencia y estamos dedicados exclusivamente al tema de los vehículos americanos», abundó.

Chiw Onofre insistió en que los propietarios deben desconfiar de quienes aseguran tener acceso a una nueva regularización o puedan garantizar la legalización de un vehículo mediante el pago de determinadas cantidades.

«Tengan mucho cuidado porque hay muchas estafas y no hay solución una vez que los dan de alta», enfatizó.

A la par, indicó que ONAPPAFA prepara proyectos para solicitar una nueva regularización de vehículos de procedencia extranjera, con la intención de presentarlos ante el Congreso de la Unión, una vez que se reanuden las sesiones.

Mientras se definen estas alternativas, el llamado a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera es a mantenerse informados y evitar entregar dinero a particulares que ofrezcan regularizaciones inmediatas o a bajo costo. (OMAR SOTO)