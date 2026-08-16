Mejora Gobierno de Saltillo condiciones del bulevar Francisco Coss

Realiza trabajos de riego de sello para fortalecer la rehabilitación de vialidades

Como parte del programa “Aquí Andamos”, el Gobierno Municipal de Saltillo realizó este sábado trabajos de riego de sello en el bulevar Francisco Coss para mejorar las condiciones de esta importante vialidad.

Las labores se llevaron a cabo entre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza y la calle Dionisio García Fuentes, donde cuadrillas municipales trabajaron en el mantenimiento de la superficie de rodamiento.

Para realizar estas tareas de manera segura fue necesario cerrar temporalmente la circulación, por lo que se habilitaron como vías alternas los bulevares Nazario S. Ortiz Garza y Jesús Valdez Sánchez, así como la avenida Presidente Cárdenas.

El Gobierno Municipal mantiene trabajos de rehabilitación en calles y bulevares de diferentes sectores de Saltillo, a fin de brindar vialidades en mejores condiciones para la ciudadanía.

La ciudadanía puede reportar baches y otras situaciones relacionadas con los servicios públicos a través del ChatBot Saltillo, al número 844-160-08-08, para su atención por parte de las áreas correspondientes. (E Heraldo de Saltillo)