Continúa Javier Díaz con acciones de embellecimiento del Centro Histórico

Refuerza Gobierno de Saltillo trabajos en fachadas y banquetas en este sector

El alcalde Javier Díaz González mantiene una atención permanente con acciones de rehabilitación, limpieza y embellecimiento en las calles del Centro Histórico de Saltillo, a fin de mejorar la movilidad peatonal y mantener en óptimas condiciones este sector de la ciudad.

El alcalde señaló que, como parte de esta estrategia, a través del programa “Embellecimiento de Fachadas”, se llevan a cabo labores de limpieza y aplicación de pintura en hogares y comercios sobre la calle Miguel Ramos Arizpe, en el tramo entre Ignacio Allende y Miguel Hidalgo, durante esta etapa de intervención.

De manera paralela, el Gobierno Municipal avanza con el programa de Rehabilitación de Banquetas en el Centro Histórico, con trabajos en el sector comprendido entre las calles Miguel Ramos Arizpe y Álvaro Obregón, donde se intervienen las aceras peatonales para mejorar sus condiciones de seguridad y accesibilidad.

El alcalde Javier Díaz González instruyó que ambas estrategias se desarrollen de manera coordinada, ya que la recuperación de fachadas y la rehabilitación de banquetas permiten atender de manera integral las necesidades del Centro Histórico.

Además, se suman acciones como el retiro de cableado en desuso, la instalación de nuevos contenedores de basura, la rehabilitación de registros, la instalación de luminarias, así como el retiro de grafiti y calcomanías, entre muchas acciones más.(El Heraldo de Saltillo)